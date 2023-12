"Es muy sano": Tras polémico video, Dania Méndez niega que Peso Pluma tenga adicciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Peso Pluma es uno de los famosos que más dio de que hablar este 2023, pero sin duda uno de los escándalos más grandes en los que se le involucró fue el que protagonizó hace un par de semanas en uno de sus conciertos, donde lo captaron haciendo algunas expresiones extrañas arriba del escenario y muchos internautas se cuestionaban: "¿Hizo lo que yo creo?"

En el video captado por uno de los asistentes se puede apreciar que el famoso hacia caras raras y bailes mucho más alocados de lo que acostumbra, además de que tenía los ojos rojos, pero lo que sembró dudas fue cuando decidió ir hacia la zona de backstage, donde se ve que toma una bebida y luego se agacha para que su cabeza alcance la parte superior de una caja negra.

Para muchos lo que hizo el intérprete de Ella Baila Sola fue inhalar alguna droga, mientras que algunos de sus fans creen que únicamente se agachó para atar sus cordones, así que se hizo todo un debate acerca de si consume o no sustancias prohibidas, pues lo siguen muchos adolescentes y no creen que sea el mejor ejemplo a seguir.

Dania Méndez lo defiende

Dania Méndez tuvo un fugaz romance con el intérprete de corridos tumbados, quien la invitó a protagonizar el video musical de su tema Bye, así que la influencer de algún modo tuvo el tiempo de conocerlo más allá de su trabajo arriba de los escenarios, así que duda que sea capaz de drogarse en pleno escenario como muchos lo aseguran.

Desde que yo lo conocí siempre fue muy respetuoso conmigo y nunca hizo nada delante de mí que me extrañara, así que no puedo hablar nada de eso", comentó.

De igual forma, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, indicó frente a las cámaras de Qué Buen Chisme que Hassan Emilio Kabande Laija le parece un chico muy enfocado en su trabajo y buena persona: "Conmigo fue muy sano, realmente en República Dominicana sólo hizo música, trabajó y ya", aseguró.

Finalmente, la influencer descartó que su ex tenga adicciones, por lo que mencionó como teoría que quizás pudo haberse volteado para estornudar o quizás se le regreso el tequila y por eso se abría agachado, aunque en redes todavía hay muchas dudas y para la mayoría fue más que obvio que lo que hizo no fue correcto, además de que resaltan que no sería el primer famoso que consume sustancias.

Fuente: Tribuna