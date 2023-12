Marcela Mistral confiesa que se arrepiente de grabar canción al 'Team Infierno'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, uno de los programas más comentados del 2023 fue La Casa de los Famosos México de Televisa, donde Wendy Guevara resultó ganadora y todos los integrantes del llamado 'Team Infierno' causaron revuelo entre la audiencia, logrando alcanzar niveles de rating que desde hace años no registraba la televisora.

Razón por la que la esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral decidió aprovechar el furor del proyecto para facturar y lanzó una línea de artículos, además de grabar dos temas: No Somos Bots y Team Infierno, siendo este último algo de lo que se arrepiente y tiene una razón de trasfondo, misma que aquí te compartimos.

Fue a través de un video que publicaron en Facebook, donde la llamada 'Musa Mistral', confesó a poncho que se arrepiente de haber hecho el himno hacia su crew de diablitos mientras competía en el famoso reality: "Después me arrepentí, cuando vi que lo estaban malversando, que ya le estaban poniendo nombres de demonios y cuestiones satánicas, dije 'Chin, ya se lo llevaron por otro lado, ni modo'. Es él, no yo Diosito", comentó.

Por lo anterior, Poncho de inmediato reiteró: "Ella hizo la canción, puro Team Infierno", mientras que Marcela reveló que pronto sacaran una nueva canción que advierte es muy bonita y romántica para cambiar el estilo de lo que han presentado en los últimos años con influencias urbanas.

No obstante, la influencer aprovechó para reclamarle a su esposo por la vergüenza que le hizo pasar con su participación, pues no le pareció que se atreviera a cumplir el reto de salir desnudo, pues considera que no pensó en ella ni en sus hijos: "Fue muy vergonzoso saber que todo México ya te vio las nalgas... otra vez".

De Nigris cree que su mujer exagera y le recriminó por no dejar que sus hijos hicieran la señal del Team: "Sí lo hacían Alfonso, lo que no hacían era ver el programa", aclaró Mistral y Poncho le recordó que los asustaba con cosas satánicas: "No los dejabas, de 'Se les va a aparecer el diablo y les va a ir mal en la vida', y tú haciendo la canción del Team Infierno".

