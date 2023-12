Mariah Carey, la Reina de la Navidad, deslumbra en Aspen a pesar de su reciente separación

Comparta este artículo

Aspen, Pitkin. - Mariah Carey, la icónica figura del pop de 54 años, demostró una vez más por qué es conocida como la Reina de la Navidad durante una reciente salida de compras en Aspen, el sábado pasado. A pesar de su reciente separación con Bryan Tanaka, la estrella parecía radiante mientras disfrutaba de las festividades invernales en la famosa escapada de esquí.

Con una actitud que desafiaba la tristeza de su reciente ruptura, Carey fue vista recorriendo las heladas calles de Aspen como si fuera su propia pasarela de moda. Luciendo unas orejeras Chanel de alta gama y un lujoso poncho de Burberry, la creadora de éxitos de All I Want for Christmas complementó su atuendo con unos llamativos pantalones de cuero negro, destacando su escultural figura.

Mariah Carey

La salida de compras sigue a días de inmersión de Mariah en el bullicio navideño de Aspen, marcando su tradicional viaje anual a este destino. La noticia de su separación con Bryan Tanaka, su pareja durante siete años, también ha generado atención mediática.

Según informes de Page Six, la pareja puso fin a su relación debido al deseo de Tanaka de formar una familia propia. La fuente del medio explicó: "Quiere tener una familia. No es ahí donde está". Cabe destacar que Mariah Carey ya comparte la crianza de los gemelos de 12 años, Moroccan y Monroe, con su exmarido Nick Cannon.

La relación entre Mariah y Bryan comenzó en 2006, cuando él se unió como bailarín de respaldo en la gira Adventures of Mimi. En aquel entonces, Bryan, con 23 años, estaba dando sus primeros pasos en una carrera de baile que había comenzado solo cinco años antes. A pesar de la diferencia de edad y la cima de la carrera de Carey, el vínculo entre ellos fue evidente desde el principio.

Mariah, Tanaka y sus perritos

Sin embargo, esta no es la primera vez que la pareja enfrenta desafíos en su relación. En abril de 2017, Mariah y Bryan se separaron por primera vez, con informes que indicaban que la relación se estaba desmoronando. Los rumores sugerían que los celos de Tanaka hacia el exesposo de Mariah, Nick Cannon, contribuyeron a la ruptura, especialmente después de una cena en la que supuestamente se sintió incómodo al escuchar a Carey elogiar a Cannon.

Aunque la pareja se reconcilió más tarde en el mismo año, la relación finalmente llegó a su fin en abril de ese año, según confirmó TMZ. A pesar de los altibajos, Mariah Carey sigue siendo la indiscutible Reina de la Navidad, deslumbrando con su elegancia y estilo en las nevadas calles de Aspen.

Fuente: Tribuna