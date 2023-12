Nashla Aguilar presume anillo de compromiso y revela el lugar de su boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque este 2023 estuvo marcado por muchos divorcios en el mundo del espectáculo, Nashla Aguilar demostró que el amor sí existe y dio el "sí, acepto", en plena transmisión en vivo del programa Hoy, así que se encuentra en planes de lo que será su boda y reveló ante las cámaras del canal del canal de YouTube Qué Buen Chisme, el lugar del evento.

La famosa actriz de Televisa, formó parte del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde logró llegar hasta las últimas semanas gracias a su buen desempeño en la pista junto a Roberto Carlo, quien fue cómplice de la pedida de mano, pues tras una de sus intervenciones fingió sentirse mal para distraerla y que pudiera llegar al foro su galán con la romántica petición.

Sebastián Sariñana se presentó con una capa y antifaz, cual si fuera un príncipe y rodeado de varios bailarines, mientras que al llegar frente a ella no dudó en arrodillarse para mostrarle la sortija y pedirle matrimonio, ante lo cual Nash quedó derretida y en medio de lágrimas respondió de manera afirmativa, logrado conmover a todos los conductores y televidentes, quienes compartieron con ellos su felicidad.

Ahora, la integrante de Las Divinas reconoce que no esperaba llegar a este punto en su vida, pues tuvo muchas malas experiencias en el amor, lo cual la llegó a hacer pensar que su destino sería quedarse soltera: "Mi mamá me decía 'ni en rifa sales', pero ya y se puede. Estoy muy contenta, nunca estuve en ese momento de mi vida y decía bueno en el amor no fue bien, entonces voy a ser una mujer muy luchadora que va a trabajar en eso, porque me iba mal y estuve mucho tiempo sin novio", contó.

Nasla Aguilar y su prometido | X @programa_hoy

De igual forma, Nashla reconoció que su romance fue fortuito, pues están por cumplir un año de estar juntos, pero saben que desean compartir su vida juntos, así que cree que es mentira eso de que se necesita tiempo para ver si es el adecuado: "Cuando conoces a la persona y sabes que ahí es, no te importa el tiempo. Él y yo llevamos un año entre conocernos y ser novios, así que esto ya estaba platicado desde antes que pasara en la tele".

Respecto a los detalles de su boda, la también cantante no quiso hablar mucho ya que todavía está viendo lo que desea tener en ese día tan importante, pero lo que tiene claro es que no le gustaría que fuera en la playa, pues le parece molesto estar haciendo que los invitados se trasladen, así que sabe que será en algún salón de la Ciudad de México para que sus allegados puedan acompañarlos.

Fuente: Tribuna