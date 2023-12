Paola Rojas confirma despido de Televisa y se hunde en depresión: "Me dolió profundamente"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 2022 la presentadora Paola Rojas recibió un duro golpe en su vida debido a que se quedó sin trabajo de un día para otro, pues dejó de realizar su programa en la radio y Televisa la desplazó del noticiero matutino Al Aire. Luego de casi 1 año de perder su proyecto en el Canal de Las Estrellas, ahora la guapísima periodista mexicana decidió hablar del tema e hizo una fuerte confesión.

Como se recordará, a finales del año pasado la exesposa de Luis Roberto Alves dos Santos 'Zague' recibió la noticia de que ya no conduciría su noticiero luego de casi una década de transmisiones y de hecho todo su equipo, incluyendo a Odalys Ramírez, fue despedido. Tras la salida de Paola, los ejecutivos del canal pusieron a Genaro Lozano, quien actualmente ya fue despedido luego de un presunto fracaso en rating.

Recientemente, Paola estuvo invitada en el programa de YouTube de Juan Soler y Paulina Mercado y aquí decidió sincerarse sobre cómo recibió la noticia de su despido: "Los cambios laborales tan repentinos para los que no estaba lista. No los vi venir. Primero el radio, luego la tele. Estaba acostumbrada a hacer noticieros diario desde hace muchos años… Cuando tienes una rutina de décadas y de pronto, pum, la primera ancla ya no está y la segunda ancla tampoco (es difícil)".

La conductora de Netas Divinas, el cual es su único programa en Televisa en la actualidad, comentó que se encontraba tan acostumbrada a trabajar a diario que cuando ya no tenía sus noticieros, se deprimió mucho: "Insisto, no estaba lista, me dolió profundamente. Me pegó fuerte, estuve triste. O sea, les confieso, deprimida". Y cuando Soler le cuestionó si había sido despedida por los intereses de la televisora, ella únicamente dijo.

Yo lo que sé es que ocurrió y que me toca hacerme cargo de mí".

Acto seguido, Paola explicó que hizo una reflexión cuando se encontraba "más triste y tocando fondo" y sintió que un amigo fallecido le envió un mensaje: "Me acuerdo yo. Me gusta nadar, medito, nadando y a veces cuando estoy triste. Lloro en la alberca… Un día nadando, llorando, estaba muy triste. O sea, no lo vi, ni escuché su voz, pero… Yo la tuve (una plática) con Sami, un amigo que murió muy joven durante la pandemia… Sentí las palabras: 'Estás viva'".

Fuente: Tribuna