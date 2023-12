3 películas navideñas para ver por la noche con palomitas; invita a toda tu familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Aún no sabes qué películas navideñas de 2023 transmitir en la sala de tu casa para verlas con tus seres queridos? ¡Descubre algunos de los últimas recomendaciones cinematográficas!

La época más maravillosa del año está a la vuelta de la esquina y todo el mundo quiere relajarse frente a la pantalla con una bebida caliente. Dado que muchos clásicos como Mi pobre angelito suelen transmitirse en televisión en abierta, muchas personas buscan largometrajes más nuevos y emocionantes. Sin embargo, debido a la enorme producción de series y películas que hay actualmente, esto puede llevar un poco más de tiempo. Si has envuelto tus regalos de Navidad y está buscando entretenimiento de temporada, aquí tiene cinco títulos de películas actuales justo a tiempo para Navidad.

Los días de Navidad, por supuesto, están asociados con el romance, la dulzura y la comodidad, y algunas películas navideñas que se han proyectado innumerables veces seguirán siendo populares en 2023. Por supuesto, muchos de ellos son poco realistas y color de rosa, pero es exactamente por eso que a mucha gente les encantan. Estos clásicos son indispensables en los días previos a Navidad y son perfectos para las acogedoras noches de invierno con palomitas y otras delicias.

Familia revuelta

¿Te gustan películas como Un viernes loco? En esta nueva comedia familiar podrás disfrutar de la trama familiar con un toque navideño. Unos días antes de Navidad, el caos estalla en una familia cuando un extraño suceso lleva a los padres a intercambiar los cuerpos de sus hijos adolescentes. Los populares actores Ed Helms (Hangover) y Jennifer Garner (Arthur) interpretan los papeles de los dos.

Candy cane lane

El querido comediante Eddie Murphy está de regreso en una nueva comedia de fantasía, más divertida que nunca. Esta vez, el talentoso actor asume el papel de Chris, un hombre de familia desesperado por ganar el concurso anual de decoración navideña del vecindario. Sin embargo, accidentalmente o no, firma un contrato con un elfo. Se supone que esto le ayudará a ganar, pero lanza un hechizo que trae un caos inesperado a la ciudad.

EXmas

¿Qué sería de la Navidad sin una comedia romántica? El título de esta nueva película es un juego de palabras breve pero inteligente entre "Ex" y "Navidad" en inglés. Protagonizada por Robbie Amell como Graham y Leighton Meester (Gossip Girl) como Ali, esta es una historia de amor contemporánea. El día de Navidad, Graham sorprende a su familia, pero descubre que su ex prometida está celebrando la festividad con sus familiares. A la familia le gusta tanto Ali que no está del todo claro quién debería irse y quién debería quedarse.

Fuente: Tribuna Sonora