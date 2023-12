Rol de Amber Heard en 'Aquaman 2' tiene un total de 11 líneas en la cinta

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La recientemente estrenada Aquaman And The Lost Kingdom ha generado atención y controversia debido a la significativa reducción del papel de Amber Heard como Mera en la película de superhéroes, según informes de Business Insider. La actriz de 37 años, conocida por su interpretación del personaje en la primera entrega de Aquaman, solo aparece en pantalla durante 15 a 20 minutos de la película de 124 minutos, según las fuentes.

La disminución del papel de Heard se suma a una serie de desafíos que ha enfrentado la producción, incluyendo la salida de dos actores principales y la ausencia de la actriz en campañas publicitarias.

El medio también informó que Amber Heard, quien recientemente se recuperó de una lesión en la cadera, tuvo un total de once líneas en toda la película. Muchas de estas líneas se redujeron a expresiones relativamente simples, y su personaje fue eliminado en gran medida de la trama central de la película.

'Aquaman'

Walter Hamada, ex CEO de Warner Bros., declaró en 2022 que el personaje de Heard estaba siendo marginado en la secuela debido a la falta de química percibida entre ella y Jason Momoa, el actor que interpreta a Aquaman. Aunque se especuló que la reducción del papel de Mera estaba relacionada con el juicio en curso de Heard con su exesposo, Johnny Depp, ejecutivos de DC Studios negaron que estos problemas legales fueran el motivo detrás de la decisión.

James Wan, director de la película, explicó en una entrevista con Entertainment Weekly que el personaje de Amber Heard nunca tuvo la intención de ser una figura principal en la secuela. Wan afirmó que la primera película se centró en el viaje de Arthur y Mera, mientras que la segunda estaba destinada a explorar la relación entre Arthur y Orm, interpretado por Patrick Wilson.

Aquaman And The Lost Kingdom, con un presupuesto de poco más de 200 millones de dólares, actualmente proyecta recaudar alrededor de 40 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno. La película, dirigida por James Wan, ha recibido críticas mixtas y negativas, con una puntuación del 36% en Rotten Tomatoes. Amber Heard no participó en ninguna campaña publicitaria para la película, que tuvo su estreno mundial en Los Ángeles el martes pasado.

Fuente: Tribuna