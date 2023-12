Samantha Siqueiros, la mexicana que buscará robarse los reflectores en Berlín

Sin duda alguna una de las series más destacadas de los últimos tiempos es La Casa de Papel cuya historia no ha culminado y que este próximo 29 de diciembre de 2023 tiene un gran regalo para sus fanáticos con el estreno de su spin-off denominado Berlín.

Este proyecto, el cual es uno de los más esperados del año y una de las máximas apuestas de Netflix, tiene tintes blanco, verde y rojo, ya que la joven mexicana Samantha Siqueiros es una de las protagonistas de esta fantástica historia.

En entrevista para TRIBUNA, la actriz de la Paz, Baja California Sur, dijo sentirse sumamente privilegiada de formar parte de este gran elenco de ‘Berlín’, debido a que son muy pocos los actores que pueden formar parte del universo ‘La Casa de Papel’, una producción conocida a nivel mundial.

Estoy un poco nerviosa, es una producción muy grande, pero la verdad es un sueño, estoy muy orgullosa de esto, nunca había estado en algo así, no sé que viene, pero nadie me quita lo emocionada. Lo pedí al universo, todo llega a su tiempo, este personaje era para mí, desde hace tiempo estaba en España ya me iba a regresar a México, y justamente me llamaron para este trabajo y me tuve que quedar", señaló.