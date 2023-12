Tras preocupar a sus fans, Filtran impactante noticia sobre Britney Spears y su familia

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de haber preocupado a sus fans por aparentemente no estar en su mejor momento emocional de nueva cuenta, la famosa y muy polémica cantante del pop, Britney Spears, de nueva cuenta se encuentra en el centro del ojo público, debido a que acaban de filtrar una impactante noticia con respecto a ella y su familia, como la decisión que tomó sobre su hermana, Jamie Lynn Spears.

No es ningún secreto que la familia Spears tiene varios años con problemas, pues Britney ha tenido enfrentamientos muy públicos con sus dos padres y su hermana menor, lo que los ha mantenido distanciados por muchos años, al grado de no verse ni hablarse, pero todo parece indicar que la intérprete de Toxic querría cambiar esta situación después de ver a su hermanita participar en el reality show Soy una Celeridad... ¡Sácame de Aquí!, en su versión británica a inicios de este 2023.

Esto fue asegurado por una presunta fuente cercana a Britney, señalando que la menor apoyó en todo momento a la actriz de Zoey 101 en su paso por la jungla y ahora quiere volver a unir esos lazos: "Britney apoyó que Jamie Lynn se adentrara en la jungla y continuó su estancia en Australia con cierto interés. Ha pasado mucha agua bajo ese puente y, dado que es Navidad, Britney está ansiosa por intentar solucionar algunos de sus problemas pasados".

Ante este hecho, destacó que la creadora de temas como Criminal y Oops I Did It Again tiene ese interés al escuchar las cosas que la menor dijo de ella: "Jamie Lynn apenas habló de Britney en Australia y cuando lo hizo, todo fue totalmente positivo y brillante. Al final del día, son hermanas y, aunque han tenido una buena cantidad de enfrentamientos a lo largo de los años, es hora de ver finalmente si pueden dejar atrás su pasado".

Finalmente la fuente destacó que la cantante está muy emocionada por esta razón y espera que pronto pueden pasar unas vacaciones juntas para ponerse al corriente de todo y hacer las paces: "Britney ha dicho que le gustaría reunirse con Jamie Lynn si pudieran hacerlo realidad. Pasó tiempo con su madre en el verano y ahora le gustaría ver si podía hacer lo mismo con Jamie Lynn. Son pequeños pasos, pero todo parece positivo".

Britney con Jamie Lynn. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui