Daniel Bisogno, al borde de la muerte: Así fueron sus graves problemas de salud durante 2023

Ciudad de México.- A lo largo de este 2023 el presentador Daniel Bisogno dio mucho de qué hablar debido a sus constantes problemas de salud, que incluso, lo llevaron a estar al borde de la muerte. Sin duda alguna todos los seguidores del conocido 'Muñeco' y sus compañeros en TV Azteca se llevaron tremendo susto las dos veces que tuvo que ser internado de emergencia debido a severos problemas médicos.

Durante el mes de mayo fue la primera vez que el exnovio de Andrea Escalona y Mariana Ochoa vio 'cerca' la muerte y la encargada de confirmar la noticia fue su compañera y jefa Pati Chapoy a través de las cámaras de Ventaneando. "Fue internado de emergencia en un hospital por presentar un cuadro hepático... se le reventaron unas varices del esófago, para lo cual lo tuvieron que intervenir y fue ingresado, estuvo en terapia intensiva", precisó.

Semanas después, Daniel apareció ante las cámaras del programa del Ajusco dando una entrevista exclusiva a Pati, en la que confesó que él llegó a pensar que estaba a punto de morir: "Me dio terror", expresó entre lágrimas. Y es que el conductor y también actor asegura que se tuvo que despedir de su hija Micaela antes de ser hospitalizado, lo cual provocó uno de los peores recuerdos en su memoria.

Luego de su hospitalización, se especuló mucho que Bisogno podría tener cirrosis debido a su vida de excesos y hasta VIH, enfermedades que él mismo negó en su momento. Y aunque todo parecía en orden para el famoso artista de 50 años, en el mes de octubre volvió a ser internado de emergencia y en ese momento los reportes de la prensa lo señalaban como grave y en riesgo debido a un choque séptico.

No obstante, él mismo reaccionó a esta información a través de un tuit en el que suplicó que no hicieran "inventos" sobre su salud. En una nueva entrevista con Pati, Bisogno contó que se le había reventado la vesícula, por lo cual lo tuvieron que intervenir y llevar a terapia media: "Me van a ver en el hospital constantemente, uno está en la lucha constante para estar bien y si llega cualquier tipo de enfermedad estaré ahí".

Los televidentes y usuarios de redes sociales criticaron mucho a Chapoy y a toda la producción de Ventaneando, pues mientras que Daniel se debatía entre la vida y la muerte, ellos trataron de desmentir la información señalando que el conductor estaba perfecto y volvería pronto al aire.

Fuente: Tribuna