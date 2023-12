Despido de Televisa, nexos con el narco y más polémicas de Galilea Montijo durante 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna el 2023 fue uno de los años más retadores para Galilea Montijo debido a que se enfrentó a fuertes controversias y escándalos que la tuvieron en rumores que apuntaban quedaría fuera de Televisa. Entre especulaciones de sus supuestos nexos con el narco y su afinidad a la santería, este año la originaria de Guadalajara, Jalisco, habría perdido varios contratos y proyectos.

Luego de meses especulándose su separación, en el mes de marzo 'La Gali' confirmó que ya se había divorciado del político y empresario Fernando Reina Iglesias, con quien estuvo casada durante más de una década y tuvo a su único hijo Mateo. La conductora tapatía envió un breve comunicado en sus redes sociales para dar la noticia y minutos más tarde se mostró totalmente conmovida en el programa Hoy.

Aquí Montijo explicó que ella y Fernando no tenían ningún problema y que seguirían siendo un gran equipo por el bienestar de su hijo, además de que resaltó que ella siempre estaría al pendiente de sus hijastros. Tras un par de meses en la soltería, a mediados de 2023 la conductora de 50 años compartió con su público que ya estaba en una nueva relación sentimental al lado del modelo español Isaac Moreno.

Mientras todo esto pasaba, Galilea se estaba enfrentado a diversos escándalos como que la periodista Anabel Hernández de nueva cuenta la relacionara al fallecido capo de la droga, Arturo Beltrán Leyva. La escritora publicó en su libro Las Señoras del Narco. Amar en el infierno que la conductora tapatía recibía una mensualidad de 200 mil dólares por estar al lado del narco y que fue dueña de unos departamentos que se consiguieron con recursos de procedencia ilícita.

Pero no solo ello, casi de forma simultánea los conductores y colaboradores del programa Chisme no Like realizaron una minuciosa investigación en la que exhibieron que presuntamente Gali era una amante de la santería y que incluso sacrificaba animales para hacer sus peticiones. Eso habría ocasionado que los ejecutivos de San Ángel tomaran la decisión de sacarla de proyectos familiares como ¿Quién es la máscara?.

Además hay que recordar que la conductora fue la gran ausente en el up-front de Televisa donde Katy Perry fue la encargada de amenizar el evento: "Según lo que nos dicen, los patrocinadores están pidiendo que no la lleven a sus eventos", dijo Elisa Beristain. Otro escándalo que no hay que olvidar de Galilea Montijo fue cuando supuestamente se presentó 'borracha' a conducir La Casa de los Famosos México, pero ella se justificó diciendo que no hablaba bien por un problema con sus dientes.

Fuente: Tribuna