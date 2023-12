Estas son las colaboraciones musicales inolvidables del 2023: Un año de fusiones inesperadas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El año 2023 ha sido testigo de una explosión musical con colaboraciones inesperadas que han marcado pauta en la industria. Desde fusiones de géneros inimaginables hasta mensajes sociales, estas colaboraciones han cautivado a oyentes de todo el mundo.

Björk & Rosalía – Oral

La unión entre la islandesa Björk y la catalana Rosalía en Oral es una joya que estuvo oculta entre las eras de Homogenic y Vespertine. Revivido en 2023 con toques de dancehall y pop gracias al apoyo de Sega Bodega, este tema con fines altruistas contra los criaderos de salmones en Islandia ha conquistado millones de oyentes.

Shakira & Fuerza Regida – El Jefe

El 2023 marcó la incursión de Shakira en el género regional mexicano con la colaboración de Fuerza Regida en El Jefe. Una mezcla de ska y regional mexicano, esta canción no solo critica a jefes abusivos, sino que también envía un mensaje directo a Joan Piqué Rovira, exsuegro de la artista.

Sevdaliza & Villano Antillano - Ride Or Die

La colaboración entre Sevdaliza y la puertorriqueña Villano Antillano en Ride Or Die sorprendió al fusionar el reggaetón con el estilo electrónico de la artista iraní. Este tema viralizó en TikTok, ganando seguidores para ambos artistas y ampliando su alcance a nuevos públicos.

Gorillaz & Bad Bunny – Tormenta

Damon Albarn elogió la "fabulosa voz" de Bad Bunny en la colaboración Tormenta del álbum Cracker Island. A pesar de las críticas de algunos fans, la combinación de dembow, reggaetón y pop al estilo Gorillaz ha generado millones de reproducciones, consolidando esta unión como un éxito.

Marshmello y varios artistas latinos

Marshmello se llevó la atención al crear el álbum Sugar Papi, colaborando con destacados artistas latinos como Nicky Jam, Polimá Westcoast, Young Miko, Manuel Turizo, y Fuerza Regida. Este ecléctico álbum fusiona reggaetón, merengue, funk brasileño, regional mexicano, y electrónica, destacando la versatilidad del productor y DJ estadounidense.

Los Del Espacio — LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra y Big One

La unión de los talentosos artistas argentinos, conocidos como Los Vengadores de Argentina, ha creado un himno al amor y la amistad con Los Del Espacio. Este contagioso ritmo ha conquistado las listas de éxitos y ha proyectado a Argentina en el epicentro de la escena musical mundial.

Ojitos Lindos — Bad Bunny y Bomba Estéreo

Bad Bunny sorprende una vez más al mezclar cumbia colombiana en Ojitos Lindos. Su originalidad y frescura la convierten en la canción del verano, consolidando al genio puertorriqueño entre los artistas más escuchados del año.

Yandel 150 — Yandel y Feid

Yandel 150 es un homenaje a la destacada carrera de Yandel en el reggaetón. Esta colaboración es una oda a los nostálgicos que añoran los inicios de la música urbana, destacando la influencia duradera del artista en el género.

Do It Like That — TXT y Jonas Brothers

La colaboración internacional entre las boybands oriental y occidental, TXT y Jonas Brothers, ha batido récords con Do It Like That. Superando los 40 millones de reproducciones en solo dos meses, esta fusión armoniosa es un mensaje de esperanza y alegría que ha conquistado a los fanáticos de ambas agrupaciones.

Andando — Morad, Eladio Carrión y Beny Jr

La fuerza de tres genios del trap se une en Andando del último disco de Morad. Esta fusión emocional y triste destaca la compatibilidad única de estos artistas, consolidando su colaboración como una experiencia auditiva memorable.

Playa Del Inglés — Quevedo y Myke Towers

La canción del verano, Playa Del Inglés, de Quevedo y Myke Towers, se ha convertido en un éxito comercial dominando los números uno en España y Latinoamérica. Esta colaboración es un himno en cualquier fiesta o discoteca, solidificando a Quevedo como uno de los artistas destacados del momento.

En conclusión, el 2023 ha sido un año vibrante para la música, donde las colaboraciones inesperadas han demostrado que la creatividad y la innovación no conocen límites. Estas fusiones, más allá de sorprender, han dejado una marca imborrable en la escena musical global, abriendo nuevas posibilidades y horizontes para el futuro de la industria. ¿Qué nos deparará el próximo año? Solo el tiempo lo dirá.

