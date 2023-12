Los conciertos y festivales más esperados en México para el 2024: Un año de música inigualable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 2024 se perfila como un año lleno de emocionantes shows y vibrantes festivales musicales en México. Desde legendarios artistas hasta talentos emergentes, la agenda promete deleitar a los amantes de la música en vivo. A continuación, presentamos una visión detallada de los eventos más destacados.

Enero: Un Comienzo con Ritmo y Color

El mes de enero trae consigo un espectáculo imperdible con Slash ft Myles Kennedy & The Conspirators, quienes, luego de su gira con Guns N’ Roses, se presentarán el 23 de enero en el Pepsi Center WTC. Este concierto es parte de su gira The River Is Rising-Rest of the World Tour 2024, donde la banda presentará su último álbum bajo el sello discográfico Gibson Records.

Febrero: Diversidad de Géneros y Emociones

El segundo mes del año arranca con fuerza. El Foro Sol vibrará con el poder del k-pop el 2 y 3 de febrero, cuando la aclamada banda surcoreana TWICE se apodere del escenario con su repertorio de éxitos de Celebrate y Ready To Be. El reconocido ícono del R&B pop, Alicia Keys, también contribuirá con su canción Lifeline al álbum de la banda sonora de The Color Purple. El video musical, dirigido por Diane Martel, promete ser una experiencia única al combinar escenas de la película con la interpretación apasionada de Keys.

La versatilidad llega con la talentosa compositora argentina Daniela Spalla, quien llevará su música al Auditorio Nacional el 8 de febrero. Con su disco Dara, Spalla promete una presentación llena de emotividad y conexión con el público.

Festivales para Todos los Gustos: Bahidorá y EDC

El festival Bahidorá 2024 (16-18 de febrero) en el Parque Las Estacas, Morelos, marca el inicio de los eventos masivos. Con un line-up impresionante que incluye a Damon Albarn, Africa Express, Tainy, Vanessa Zamora y más, Bahidorá promete ser una fiesta sin igual.

El Electric Daisy Carnival (EDC) México 2024 (23-25 de febrero) regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez para celebrar su décimo aniversario. Con artistas como Skrillex, Zedd y David Guetta, este evento promete una experiencia electrónica inolvidable bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México.

Marzo: De Leyendas a Nuevos Descubrimientos

El punk feminista se apodera del escenario con Bikini Kill el 3 de marzo en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. La energía y potencia de Kathleen Hannah, Toby Vail y Kathi Wilcox harán de esta presentación un hito en el movimiento Riot Grrr!. El Vive Latino (16-17 de marzo) se traslada al Autódromo Hermanos Rodríguez por primera vez. Con un cartel diverso que incluye a Paramore, Scorpions, Gogol Bordello y más, este festival promete una experiencia musical única.

Abril: Celebración y Despedidas con Música Inmortal

El legendario Tom Jones regresa después de más de cinco años al Teatro Metropólitan el 20 de abril. Con su tour Ages & Stages, el icónico cantante promete una noche memorable repasando seis décadas de éxitos. Tras una cancelación por una lesión en el brazo de Travis Barker la banda de happy punk de los 90 y 200 Blink-182 pisará tierras mexicanas el 6 de abril.

La Reina del Pop, Madonna, deslumbrará al público mexicano con cinco fechas en el Palacio de los Deportes del 20 al 26 de abril, como parte de su Celebration Tour. Un espectáculo lleno de éxitos que abarcan cuatro décadas de música.

Mayo: Diversidad y Vanguardia Musical

El mes de mayo nos trae una variedad de propuestas musicales. Desde el íntimo show de Cat Power el 17 de mayo en el Teatro Metropólitan, donde reimaginará canciones de Bob Dylan, hasta el regreso de Bombay Bicycle Club el 17 y 18 de mayo en el Auditorio BB y Guanamor Teatro Studio, respectivamente.

Junio: Leyendas del Rock y Nuevas Promesas

El exBeatle Ringo Starr & His All Starr Band postergó, pero finalmente se presentará el 5 y 6 de junio en el Auditorio Nacional, ofreciendo dos noches especiales con su característico estilo.

Agosto y Septiembre: Un Verano y Otoño de Metal y Clásicos

El ícono del metal, Megadeth, se apoderará del escenario con cuatro noches en el Foro Sol del 20 al 29 de septiembre. Celebrando la vida y la superación de Dave Mustaine, la banda promete un viaje thrashero lleno de clásicos y nuevas emociones. Metallica junto con Greta Van Fleet estarán en septiembre.

Noviembre: Iron Maiden Cerrará el Año en Grande

El cierre del año estará a cargo de la legendaria banda de metal, Iron Maiden, con su tour The Future Past. Dos noches épicas en el Foro Sol el 20 de noviembre, donde prometen sorpresas y un repaso por su extenso repertorio.

El 2024 se presenta como un año vibrante y diverso en términos musicales en México. Desde leyendas del rock hasta exponentes del pop, el país será testigo de conciertos y festivales que ofrecerán experiencias únicas y memorables para los amantes de la música en todas sus formas y géneros. ¡Prepárense para un año lleno de notas y emociones inolvidables!

