¿No sabes qué hacer este 25 de diciembre? Estas son las 5 mejores películas de Navidad

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que la Navidad ha inspirado la creación de miles de películas, sin importar que estas se estrenen directamente en la televisión o que pasen por el cine, esto sin duda es una buena noticia, porque si algo es bien sabido, es que la mayoría de las familias prefieren quedarse en casa el 25 de diciembre, principalmente porque varios negocios y centros de entretenimiento cierran sus puertas.

Así que, si no sabes qué ver, no te preocupes, porque opciones hay demasiadas, pero por ahora, te dejaremos con las 5 películas navideñas mejor calificadas del portal especializado en cine Rotten Tomatoes, así que, no dejes de apuntarlas, porque con ellas puedes armarte el maratón, ideales para este lunes, 25 de diciembre.

Milagro en la calle 34

Esta es una de las películas navideñas preferidas de miles de personas, esto es debido a que ofrece un cálido mensaje, sin la necesidad de usar recursos cursis. La cinta original está protagonizada por Maureen O’Hara, John Payne, Edmundo Gwenn y Gene Lockhart. Sin duda se trata de una historia que tienes que ver si consideras que estás perdiendo tu fe en Santa Claus y la magia de la Navidad.

The Nightmare before Christmas (El extraño mundo de Jack en América Latina)

Esta obra stop motion es un clásico tanto de Navidad como de Halloween y pese al pasar de los años, no deja de ser aclamada por el público debido a que combina exquisitamente el tema del horror y las fiestas decembrinas. La historia de ‘Jack Skellington’ se estrenó hace 30 años y es perfecta para quienes buscan salirse de las cintas navideñas convencionales.

Mujercitas (2019)

Esta obra dirigida por la directora de Barbie: La película, Greta Gerwig, no es precisamente navideña, pero es uno de los clásicos mejor valorados por Rotten Tomoatoes para ver en Navidad. Cuenta la historia de cuatro hermanas de bajos recursos económicos que buscan la manera de sobrevivir a la agitada vida en Nueva York, mientras lidian con sus respectivos desencantos amorosos. Es protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Eliza Scanlens.

Especial navideño de Guardianes de la Galaxia

Aunque parezca increíble, la realidad es que Rotten Tomatoes brindó una calificación de 94 por ciento al especial protagonizado por ‘Star-lord’, ‘Drax’, ‘Mantis’ y ‘Groot’, lo que resulta gracioso, pues el volumen tres de esta franquicia fue considerado como el mejor filme que Marvel lanzó en este 2023, por lo que si lo tuyo son los super héroes y las buenas historias navideñas, esta es la opción ideal para ti.

Otras opciones

Algunas recomendaciones especiales que, sorprendentemente no alcanzaron a estar en el top de Rotten Tomatoes son: Home Alone (Mi pobre angelito para América Latina) que, al menos en México es todo un clásico navideño; Klaus, cinta de Netflix que logró conquistar el corazón de la gente por el hermoso mensaje que tenía sobre compartir; El Origen de los Guardianes, película de Dreamworks que hizo que toda una generación se enamorara de ‘Jack Frost’; y Santa Clausula, película que establece que, hagas lo que hagas, jamás le dejes leche de soya a Papa Noel, ya que, le desagradará.

Fuentes: Tribuna