Novedades de la pantalla chica: Las series que llegarán en el 2024

Ciudad de México. - HBO Max, reconocido como el destino favorito del público para disfrutar de contenido de calidad, está listo para deleitar a sus suscriptores con una impresionante alineación de nuevas series en el año 2024. El catálogo, ya destacado por éxitos como Game of Thrones y Chernobyl, se prepara para ofrecer emocionantes producciones que prometen capturar la atención de los fanáticos.

A continuación, te presentamos un vistazo exclusivo a las series que llegarán a HBO Max en el 2024:

10. True Detective: Night Country

La saga de True Detective regresa con su cuarta entrega, protagonizada por la talentosa Jodie Foster y Kali Reis. Ambientada en Ennis, Alaska, la trama sigue la misteriosa desaparición de ocho hombres de la Estación de Investigación Ártica Tsalal durante la larga noche de invierno. Estreno: 14 de enero del 2023.

9. The Sympathizer

Un thriller de espionaje y sátira intercultural ambientado en la Guerra de Vietnam, dirigido por Park Chan-wook, Fernando Meirelles y Marc Munden. La serie cuenta con un elenco estelar encabezado por Robert Downey Jr., Hoa Xuande y Sandra Oh. Estreno: 2024.

8. Industry - Temporada 3

La esperada tercera temporada de Industry llega con una sorpresa: Kit Harington, conocido por su papel en Game of Thrones, se une al elenco como Henry Muck, el CEO de una empresa de tecnología verde a punto de salir a bolsa. Estreno: 2024.

7. The Franchise

Una comedia peculiar creada por Sam Mendes, Armando Iannucci y Jon Brown, que explora el mundo detrás de la creación de largometrajes sobre superhéroes. Estreno: 2024.

6. Pretty Little Liars: Summer School

La franquicia PLL se expande con la segunda temporada de Original Sin, enfrentando a las chicas a un nuevo villano durante el verano en Millwood. Estreno: 2024.

5. Tokyo Vice - Temporada 2

Ansel Elgort y Ken Watanabe regresan en la segunda entrega de este thriller dramático basado en hechos reales sobre la Yakuza japonesa. Estreno: Febrero del 2024.

4. The Penguin

El esperado spin-off de The Batman de Matt Reeves, protagonizado por Colin Farrell, explorando el Departamento de Policía de Gotham City. Estreno: 2024.

3. Curb Your Enthusiasm - Temporada 12

Larry David se despide con la temporada 12 de esta serie aclamada, ofreciendo su característico humor entre la realidad y la ficción. Estreno: 4 de febrero del 2024.

2. The Regime

Kate Winslet lidera esta miniserie de seis episodios creada por Will Tracy, explorando un régimen autoritario al borde del colapso. Estreno: 3 de marzo del 2024.

1. House of the Dragon

El tan esperado regreso al mundo de Westeros con la segunda temporada de este spin-off de Game of Thrones. Con 8 episodios, la serie se adentra en la Danza de los Dragones, 300 años antes de los eventos de Juego de Tronos. Estreno: Entre junio y septiembre del 2024.

Además, otros títulos como Jerrod Carmichael: Reality Show, Somebody Somewhere - Temporada 3, Elizabeth, My Brilliant Friend - Temporada 4, The Jinx: Part Two, La vida sexual de las universitarias - Temporada 3, Conan O’Brien Must Go y Hacks - Temporada 3 también formarán parte de la emocionante oferta de HBO Max en el 2024. Prepárate para sumergirte en un año lleno de intrigas, risas y emociones con estas nuevas propuestas televisivas.

Fuente: Tribuna