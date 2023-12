Peso Pluma y otros de los escándalos que marcaron al regional mexicano en 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El regional mexicano se ha convertido en uno de los géneros más populares del momento y la nueva ola de artistas, así como las fusiones que han realizado han logrado que el mundo voltee a ver su talento, pero este 2023 también han llamado la atención algunas polémicas que han protagonizado algunos de sus representantes y aquí te mencionamos varias de las que más dieron de qué hablar.

Peso Pluma

El reconocido intérprete de los corridos tumbados fue uno de los más controversiales, empezando por las fuertes amenazas de las que fue víctima, pues debido a sus controversiales letras el Cartel Jalisco Nueva Generación se molestó con él y colgaron mantas para advertirle que no debía presentarse en Tijuana, lo cual lo orilló a cancelar sus shows en esta ciudad, pero aunque nunca aceptó que esa fuera la causa, se dejó ver con mayor seguridad.

Hassan Emilio Kabande Laija también escandalizó en una de sus recientes presentaciones en Argentina, donde se desvivió en halagos hacia el país de su novia, pero lo que la llamó la atención fue un video que de inmediato se viralizó, mismo en el que pausa su canto para ir detrás del escenario, donde inclinó su cabeza en una mesa, lo cual para muchos fue para inhalar sustancias prohibidas.

Eduin Caz

El vocalista de Grupo Firme tuvo un año de muchos contrastes, pues aunque musicalmente tuvo gran éxito, no puede decir lo mismo en lo personal, pues después de 13 años de relación, una infidelidad terminó con su matrimonio, justo cuando esperaba su tercer hijo y no tuvo más que asumir las consecuencias ya que esta vez Daisy Anahy no lo perdonó.

Eduin Caz no logró reconquistar a Daisy Anahy | Imagen especial

También, el intérprete de El Tóxico mostró su incomodidad con la prensa en más de una ocasión, pues se dijo cansado de que lo metieran en chismes y les dedicó A mi modo, además de que la fama lo rebasó y decidió anunciar su retiro indefinido de los escenarios, pues ahora quiere privilegiar todo lo que descuidó por alcanzar su sueño.

Yahritza Y Su Esencia

La agrupación de los hermanos Martínez dio mucho de qué hablar, pero no precisamente por su música, pues justo cuando se encontraban pegándola con su tema Frágil, decidieron visitar México y en una entrevista en la que les cuestionaron lo que más les gusta del país de los aztecas, cometieron el error de menospreciar la gastronomía y destacar todo lo que les incomoda como el ruido o el tráfico de la ciudad, lo cual provocó que les llovieran críticas y por meses los cancelaron en redes sociales y eran abucheados en sus presentaciones.

Ana Bárbara

La 'Reina Grupera' tuvo un año complicado ya que su propio hermano, Pancho Ugalde la acusó de haberle quitado créditos en algunos de sus temas, pues asegura los hicieron en coautoría, así que la demandó en busca de que le de reconocimiento y parte de las regalías que cobra, sí que se encuentran en medio de un pleito legal.

Esta demanda se suma a la de José Manuel Figueroa, quien asegura que Ana Bárbara se apropió de Fruta Prohibida, tema que asegura le regaló cuando eran pareja y que habría registrado como obra suya, por lo que también quiere recuperar los derechos de esa canción y de este modo dejan en duda la creación intelectual de la famosa intérprete de Bandido.

Chiquis Rivera

Juan Rivera acusó a su sobrina Chiquis de no darle el crédito de su éxito Abeja Reina, pues lo habrían hecho en coautoría e incluso advirtió que llevaría el tema por la vía legal, pues piensa comprobarlo, además de que quiere limpiar su nombre de acusaciones que le ha hecho la hija de la 'Diva de la Banda', tales como que le habría quitado dinero a su fallecida madre.

