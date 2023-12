Beneficios de beber té matcha: Descubre las virtudes de esta bebida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los beneficios del café para la salud están empezando a ser reconocidos en la esfera científica. Pero no es la única bebida que tiene un interés real para el organismo. Desde hace unos años, el té matcha ha sido noticia, sobre todo por sus virtudes adelgazantes. Si bien no adelgaza estrictamente, si tiene muchos beneficios para el cuerpo. Lo que distingue al té matcha de otros tipos de tés es, sobre todo, su alto contenido en antioxidantes y en particular en catequinas y polifenoles. Estos antioxidantes son reconocidos por su capacidad para estimular la inmunidad, proteger las células del envejecimiento y combatir la oxidación. El té matcha se utiliza en Japón para ralentizar el envejecimiento de la piel y, por lo tanto, mantener una piel joven y tonificada.

¿Qué matcha elegir?

El té matcha es un producto japonés que forma parte integral de la ceremonia del té. Las hojas de té cultivadas en lienzos y luego secas y molidas en un polvo fino solo están certificadas por el momento en Japón. En otras partes del mundo, los productores tienen la posibilidad de utilizar cualquier tipo de té en polvo y llamar a su producto final “té matcha”.

Para asegurarse de comprar un verdadero té matcha, es posible elegir un producto japonés que pueda provenir de las regiones de Nishio o Uji (las más famosas). Un té matcha de calidad también es reconocible por su color verde brillante, así como por su peculiar olor vegetal. En boca, es muy suave y casi no amargo. Por otro lado, un té matcha de menor calidad tenderá a ser más amargo y su color será más apagado. Para tomar la decisión correcta, también puede ser interesante recurrir a un té matcha orgánico para evitar los aditivos.

Para que los beneficios del té matcha se sientan realmente, es importante seguir algunas reglas básicas. De hecho, el matcha es rico en teína, un estimulante. Por lo tanto, es conveniente no consumirlo al final del día a riesgo de permanecer despierto parte de la noche. Por regla general, es aconsejable no beber té o café después de las 16 horas, especialmente para las personas particularmente sensibles a la teína o la cafeína.

Al igual que otros tés, también se recomienda no beberlos durante las comidas. De hecho, cuando se consume mientras se come, el té tiende a limitar la absorción de las vitaminas presentes en los alimentos y, en particular, el hierro. Lo ideal es consumirlo por la mañana en ayunas. De esta manera, permite hidratar el organismo y desintoxicarlo. Su contenido de teína también te ayuda a sentirte bien despierto para comenzar un nuevo día.

Fuente: Tribuna