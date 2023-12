Gypsy Rose rompe el silencio y confiesa si lamenta haber asesinado a su madre

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Gypsy Rose rompió el silencio y confesó cuál era su sentir en torno al asesinato de su madre. Tras haber pasado ocho años en prisión por el homicidio de Dee Dee Blanchard, Rose ofreció una entrevista sincera a la revista People en la que contó su historia, develó el tipo de relación que sostenía con su progenitora, así como el motivo que la llevó a tomar una decisión tan trágica.

El caso de Gypsy Rose es uno de los más impactantes, no solo por el homicidio que perpetró contra su madre, sino también por la turbia dinámica entre las dos mujeres. Y es que durante toda la infancia de Rose, su madre la sometió a dolorosos procedimientos médicos, haciéndola pasar por enferma. ¿Para qué? Para de este modo conseguir dinero, regalos y atención. Al sentirse desesperada por esta situación, Gypsy ideó un plan para acabar con la vida de Dee Dee Blanchard y así poderse liberar del sufrimiento al que era constantemente sometida.

La mujer, que salió este 28 de diciembre de la cárcel bajo libertad condicional, aseguró que no se alegraba de que su mamá estuviera muerta y que de hecho, lamentaba los hechos a diario. Explicó que su actuar fue impulsado por el deseo de huir del abuso mental y físico. "Me esforcé mucho en encontrar otra manera", declaró Gypsy.

Si tuviera otra oportunidad de rehacer todo, no sé si volvería a cuando era niña y les diría a mis tíos y tías que no estoy enferma y que mamá me enferma. Nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días".

Luego de un trabajo introspectivo, años de reflexión y terapia, concluyó que su mamá "no merecía eso". Añadió que Dee Dee "era una mujer enferma" y que "no tenía suficiente educación" para ver que lo que hacía estaba mal. Aunque durante su niñez, Dee Dee tuvo total control de Gypsy, fue en la adolescencia que comenzó a rebelarse y a cuestionar si realmente necesitaba todos los medicamentos y cirugías a los que su madre la exponía.

En esta etapa, ella se atrevió a expresarle sus preocupaciones y le decía: "Realmente no siento que necesite esto". Al notar resistencia, Dee Dee se enfurecía y la insultaba, golpeaba, le daba puñetazos y bofetadas para que se hiciera su voluntad. Fue en 2015 que junto con su novio que conoció en línea, Nicholas Godejohn, idearon cómo deshacerse de Dee Dee. En la actualidad, Gypsy está convencida de que lo que realmente necesitaba su madre era una condena por su comportamiento.

Ella espera que su experiencia sirva como advertencia contra el asesinato en situaciones de abuso. "Quiero asegurarme de que las personas que se encuentran en relaciones abusivas no recurran al asesinato. Puede parecer que todas las vías están cerradas, pero siempre hay otra manera. Haz cualquier cosa, pero no tomes este curso de acción. Estoy en vísperas de la felicidad, es un viaje. Todavía estoy tratando de llegar a un lugar de perdón para ella, para mí y la situación. Todavía amo a mi mamá. Y estoy empezando a comprender que era algo que tal vez estaba fuera de su control, como un adicto con un impulso. Eso me ayuda a sobrellevar y aceptar lo que pasó".

Fuente: Tribuna Sonora