Ideas de maquillajes para la fiesta de Año Nuevo; arma un 'look' fantástico

Ciudad de México.- ¡Las festividades de fin de año han comenzado oficialmente y el espíritu navideño es más tangible que nunca! Si tienes una agenda repleta de cenas en casa, fiestas y eventos a los que asistir, ¡vas a necesitar un look de maquillaje tan fabuloso como todos los atuendos que has planeado tan meticulosamente! Antes de que te dejes intimidar, ¡las siguientes ideas son amigables para los principiantes! ¡Nuestro equipo ha seleccionado a mano cinco looks de maquillaje para fiestas de fin de año que te harán querer ponerte frente a cada cámara a tu alcance!

Cuando vas a una fiesta o a un evento, sabes que se van a tomar fotos, por lo que tratamos de lucir lo mejor posible (preferiblemente con el mínimo esfuerzo). ¡La verdad es que hay muy poco que debes hacer para elevar tu maquillaje de un look cotidiano apenas visible a un glamour sin esfuerzo! ¡Vamos a inspirarte para tu próximo cambio de imagen!

Un ojo ahumado de mujer fatal

¡La combinación de ojos ahumados y labios rojos es un clásico absoluto con el que nunca te puedes equivocar! Es dramático, seductor y misterioso, y va perfectamente bien con cualquier tipo de atuendo más formal. Para un aspecto más suave, te sugiero que construyas el ojo usando tonos de marrón con un ojo alado sutil que te dará un ligero impulso. No olvides añadir un toque de rubor para una apariencia más joven y saludable.

Maquillaje Martini

Este look rápidamente ganó fama en TikTok hacia el final del verano, y es esencialmente un enfoque de tono más fresco del clásico ojo ahumado, con un montón de brillo cegador. Tiene color, tiene drama, y definitivamente está sucio, ¡de la forma en que me gusta tener mi Martini!

Brillo en abundancia

¿Es realmente una fiesta si no hay brillo? Creo que hay algo tan hermoso y efectivo en una cara muy simple con un maquillaje con brillos plateados salpicados por todos los párpados. Es mágico y juguetón, hace una declaración de moda y, en general, es el maquillaje festivo perfecto de bajo esfuerzo. Termina con un jugoso labial brillante, ¡y estarás lista para bailar toda la noche!

Maquillaje de especias de calabaza

Otra tendencia innovadora que tomó por asalto el mundo de la belleza es el maquillaje de especias de calabaza. Inspirado en la popular bebida de otoño, este look es todo lo que esperas que sea. Se crea mediante el uso de tonos cálidos como el naranja, el rosa y el marrón para crear un aspecto de ensueño. La piel es radiante y regordeta y los labios están bien definidos con un color similar al de tu tono de labios natural.

Glam clásico

Por último, pero no menos importante, tenemos un maquillaje clásico y glamoroso simple. El ojo está sutilmente definido con lápiz de línea negro y máscara de pestañas. En los labios, tenemos un lápiz labial rojo verdadero mate. Añade contorno y rubor en un color que se corresponda con la sombra de ojos, el iluminador en las mejillas y el hueso de la frente, ¡y listo!

Fuente: Tribuna Sonora