Romina Marcos muestra su molestia con Emilio Osorio por revelar intimidad ante la prensa

Ciudad de México.- Emilio Osorio peco de indiscreto en una reciente entrevista, pues expuso la intimidad de su hermana Romina, quien ya lanzó un fuerte reclamo y al parecer no se piensa quedar de brazos cruzados, así que podría sacarle algún 'trapito al sol' a relucir, pues si algo ,ha buscado la joven es mantenerse alejada de polémicas.

Y es que el llamado 'Halcón' ha sido tema de conversación desde que se confirmó su ruptura con Karol Sevilla, quien aseguraba era la mujer de su vida, pero a los pocos días de pregonar su soltería presentó como su novia a Leslie Gallardo, lo que provocó una ola de especulaciones, desde una posible infidelidad de su parte, hasta que se había cansado de que la actriz de Disney no le correspondiera del mismo modo.

Pero eso no es todo, pues ante los comentarios en redes sociales, Niurka Marcos salió a defender el nuevo romance de su hijo y acusó de ser la villana a la actriz, además de que le sugirió que en sus próximas relaciones les dé su lugar, de lo contrario cree que podría quedarse soltera por siempre, lo cual causó mucha polémica ya que se dice que Karol le pedía a Emilio ser sumamente herméticos con lo suyo ya que no quería exponerse demás.

Por su parte, Romina Marcos lanzó hace unos días un duro comentario que para muchos fue tomado como una fuerte indirecta hacia Sevilla: "Ya no está de moda ponerte en el papel de víctima sino tuviste responsabilidad afectiva, si ghosteaste, si te alejaste, sino supiste ser sincero de frente y hacerle frente a tus problemas. Obviamente va a haber consecuencias, pero ponerte en el papel de víctima no te queda, mi amor, ya estamos grandecitos, hay que hacernos responsables de nuestras acciones", comentó en un video de TikTok.

Por lo anterior, le cuestionaron a Emilio Osorio su opinión acerca de las indirectas de su familia hacia su ex, lo cual dijo respetar y que no piensa entrometerse, pero sí defender a Leslie Gallardo, pues es su pareja, pero aprovechó para aclarar que el cometario de su hermana Romi era para su exnovio y no para Karol como aseguraban.

Dijeron que también le estaba tirando mi hermana y no, mi hermana acaba de terminar una relación, le estaba tirando a su ex, pero lo confundieron", dijo Emilio Marcos.

Tras este comentario, Romina Marcos se dio cuenta que su hermano la exhibió, así que a través de su cuenta de TikTok aprovechó para reaccionar y grabó un video en el que colocó las declaraciones de Emilio y luego ella responde: "¡Ah va!", con un rostro visiblemente molesto, lo cual sería una advertencia de que también podría ventilar intimidades de su consanguíneo.

No obstante, Romina bromeó al respecto ya que ella misma había aclarado que sus palabras no eran para su excuñada, pues incluso dijo que se lleva bien con Karol Sevilla, además de que explicó que tuvo una mala experiencia con su última pareja, por lo que habría grabado ese video al calor del enojo.

