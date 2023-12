Adiós Televisa: Tras 41 años, presentadora reveló despido y hace desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Gloria Calzada, después de haber estado 41 años al aire en exitosos programas, recientemente brindó una entrevista en la que confesó todo de su doloroso despido, por el cual tuvo que decirle adiós a Televisa, sumiéndola en una profunda tristeza y gran miedo, por lo que también hizo una desgarradora confesión al respecto.

Como se sabe, en el año de 1982 debutó como presentadora del programa de televisión Con M de Música del canal Cablevisión, tras lo que un año después se convirtió en la conductora del programa A Toda Música de la empresa San Ángel, y también en certámenes de belleza como Señorita México, Nuestra Belleza y Miss Universo, pero desde el 2019 hizo a un lado de TV, para dedicarle su tiempo a su canal de YouTube, Puro Glow.

Pero, antes de abrir su canal de YouTube, la presentadora fue despedida de Editorial Televisa, un hecho de su vida del que finalmente habló en una entrevista con Isabel Lascurain, en la que señaló que después de que estuvo una temporada en el programa Hoy sus jefes le dieron la oportunidad de ser la editora de la revista de espectáculos, TVyNovelas, y al ser en su estadounidense tuvo que mudarse a Miami y con el sueldo de esta pagaba su hipoteca.

Gloria habla de su despido. Internet

Ante esto, Gloria reveló algo impensable, y es que no le gustaba su trabajo, pues: "Es lo peor que me pasó en la vida. Una, porque no me gusta hablar de la vida de los demás, pero me dio la oportunidad mi jefe, me dijo que yo podía darle a la revista un giro más de entretenimiento y no tanto de chisme y eso fue lo que hice", y aunque señala que logró hacer grandes cambios, todo fue en vano, pues: "Al final me corrieron horrible".

La presentadora recordó el terror que vivió pues: "Literal, yo salí de Editorial Televisa con mi cajita. Me corrieron, porque yo creo que me hicieron un golpe de estado, no entendí nunca qué pasó, el chiste es que me corrieron de la manera más espantosa, en media hora, ya estaba afuera con mi cajita, me dieron dos meses de sueldo, de liquidación, entonces, imagínate el susto. Me las vi negras, porque yo no tenía ahorros, todo mi ahorro estaba metido en lo que es mi casa. Yo no tenía nada, estaba viviendo en casa de mi mamá, en una camita individual, con mi perrito Cosmo".

Finalmente confesó que: "Entras en una etapa increíble de incertidumbre, de miedo, me estaba muriendo del susto, yo no sabía para dónde iba a caminar mi vida, después de esa etapa, fue muy fea, estaba yo bastante demacradilla, bastante derrotada", por lo que regresó a México y entró a Netas Divinas, a lo que se refirió que le salvó la vida y fue un parte aguas para alcanzar su meta: "Finalmente lo logré, estoy trabajando como enlace en México. Soy la representante de la Academia Latina de la Grabación, Latin Grammys, para México".

Gloria Calzada. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui