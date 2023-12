Borreguito de la abundancia: Di esta frase para que funcione y dé mucha abundancia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alrededor de Año Nuevo hay tantos buenos deseos, esperanza renovada y, por supuesto, magia. Abundan los rituales para comenzar el 2024 con más suerte, prosperidad, amor o dinero. Seguro que para este punto ya elegiste uno de todos los se recomiendan en redes sociales.

Uno de estos rituales es el de regalar un 'borreguito de la abundancia'. ¿Ya lo conoces? Si no es así, nosotros te explicamos su historia. ¡Todavía estás a tiempo de conocerla y decidirte por este borreguito para iniciar el nuevo calendario! Para comenzar, debes saber que lo especial de este animalito es que no sirve para atraer la fortuna para ti mismo, sino que abre la oportunidad de entregarle prosperidad a tus amigos más queridos o familia. Como ves, este borreguito trata sobre la generosidad y buenos deseos a quienes te rodean.

El borreguito se caracteriza por traer atado un listón rojo que sirve como escudo para que las malas vibras no alteren la paz del hogar. También lo acompaña un cascabel, pues se cree que el sonido que emite ayuda a llamar a la alegría y el dinero. Pero ahí no terminan las curiosidades de este pequeñito. También debes de entregarlo de una forma muy original; una vez que lo pongas en las manos de tu hermana, madre, padre o quien se te ocurra, deberás decir la siguiente oración: "Borreguito de la montaña, has que con tu lana junte dinero cada mañana".

Dile al destinatario que para que funcione, debe de instalar su borreguito cerca de la puerta de su casa. De este modo la fortuna tendrá libre y constante acceso a la vivienda. ¡A nosotros nos encanta toda intención que hay detrás de este regalito! ¿Tú qué opinas? ¿Ya tienes en mente a quién se lo vas a dar? ¡Puede ser a ese amigo que se acaba de independizar o a ese familiar que ha tenido una mala racha económica. Por el contrario, si es a ti a quien le toca recibir este tierno amuleto, sabrás que quien te lo entrega te desea riqueza y que nada falte en tu hogar.

Se dice que el acto de obsequiar borreguitos de la abundancia proviene de los Alpes suizos, aunque otras fuentes aseguran que la tradición encuentra sus raíces en Andalucía. A los borregos se les relaciona con la abundancia y por mucho tiempo fueron utilizados como moneda de cambio. ¡Ahora ya lo sabes todo!

