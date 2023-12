Camila Cabello deja entrever un 2024 cargado de música provocadora ¿Lanzará nuevo album?

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Camila Cabello ha puesto a sus fanáticos en alerta con la posibilidad de recibir nueva música en el año 2024. La talentosa cantante utilizó su historia de Instagram para compartir indicios emocionantes sobre su próximo proyecto musical.

Comenzó compartiendo una imagen del estudio de grabación, seguida de otra instantánea que mostraba a sus colaboradores musicales. Sin embargo, fue la foto de Cabello en una cabina de grabación, acompañada de un emoji de boca cerrada, la que desató las especulaciones sobre lo que está por venir. En el pie de foto, escribió:

Principalmente el año de esto... Nos vemos el año que viene, perras

La intrigante publicación se completó con un mensaje de texto que la cantante envió a su madre, Sinu Cabello, donde describía la música como "una zorra, pero es arte".

En una entrevista con la revista Rolling Stone el mes pasado, Camila Cabello compartió brevemente sobre la posibilidad de nueva música. Aunque se mostró cautelosa para no revelar demasiado, expresó su amor por las sorpresas bien planeadas. Ante la pregunta de si la música estaba lista, la artista respondió tímidamente: "No puedo decir nada".

Cabello reveló que ha estado explorando nuevas fuentes de inspiración, sumergiéndose en una amplia gama de arte contemporáneo. Desde música y películas hasta novelas y fotografía, la cantante busca alimentar su creatividad con nuevos estímulos.

Para mí, lo que produce un resultado diferente es tener nuevos insumos. Eso es lo que me ha inspirado", comentó

El último álbum de Camila Cabello, Familia, se lanzó el verano pasado, presentando colaboraciones destacadas como Psychofreak con Willow, Bam Bam con Ed Sheeran y Don't Go Yet. Este año, también participó en la película Trolls: Band Together, interpretando a Viva y contribuyendo con la canción It Takes Two para la banda sonora.

Con su estilo distintivo y su habilidad para reinventarse, los fanáticos de Camila Cabello pueden esperar con ansias lo que les depara el año 2024 en términos de música, con la promesa de una propuesta artística provocadora y llena de sorpresas.

