Luto en Televisa: Muere Rossy Mendoza a los 80 años y famosos lloran su triste partida

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo nuevamente se vistió de luto y es que hace algunos minutos se confirmó que la actriz y vedette Rossy Mendoza había muerto a los 80 años de edad, por causas que aún se desconocen. Los primeros en reportar el lamentable deceso de la artista mexicana fueron los periodistas Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante, quienes habían estado informando sobre la reciente hospitalización de Rossy.

Ha trascendido que Rossy perdió la vida este mismo viernes 29 de diciembre alrededor de las 13:37 horas, sin embargo, no hay información sobre la causa de muerte. Gustavo Adolfo Infante estaba realizando una transmisión en vivo cuando confirmó que la primera actriz originaria de Nayarit, pero que creció en Sonora, había perdido la vida: "Estoy triste, a Rossy la conocí hace 40 años que empecé en este modus vivendi de reportero, de periodista".

Por su parte, Ana María escribió mediante su cuenta de X, antes Twitter: "Descanse en paz Rosy Mendoza, reconocida por su carrera como actriz y vedette". En tanto que Televisa Espectáculos compartió un video para recordar la trayectoria de la actriz, donde la consideraron como "una de las mujeres más sensuales de los 60's" y es que a Mendoza se le conoció como 'El Cuerpo' debido a su hermosura y espectacular figura.

Doña Rossy participó en exitosas películas de ficheras como El sinvergüenza (1971), El día de los albañiles (1984), Los gatos de las azoteas (1985), Duro y Parejo en La casita del pecado (1987), entre muchas otras más, y además tuvo la oportunidad de actuar para la pantalla chica con la telenovela Yara de Televisa. Mientras que en TV Azteca hizo algunos capítulos del programa unitario Lo que callamos las mujeres.

Lastimosamente, Mendoza pasó sus últimos días delicada de salud, por lo que incluso tuvo que ser hospitalizada de emergencia desde hace varias semanas. Y es que hace algunos meses, la vedette sufrió una brutal caída que la llevó al quirófano para que le colocaran una prótesis de cadera y de fémur. Esta operación la obligó a estar postrada en cama durante mucho tiempo, por lo cual le salieron varias escaras en el cuerpo.

Su hija Silvana había contado apenas días atrás que Rossy tenía una llaga muy profunda que le causaba dolores insoportables y que aunque la podían operar para curarla, su madre no era candidata para otra cirugía ya que corría el riesgo de no sobrevivir: "El hueso le está pegando tanto a la piel que le está necrosando todo por dentro". Hasta el momento, la familia no se ha pronunciado después de su partida. Descanse en paz, Rossy Mendoza.

Fuente: Tribuna