Recetas de cócteles: Prepara estas deliciosas bebidas para la cena de Año Nuevo

Ciudad de México.- 2023 finalmente está llegando a su fin, lo que requiere una gran celebración final. Si has decidido hacer una fiesta en casa este año, seguramente vas a necesitar un bar bien surtido. En lugar de ir a por bebidas regulares como vino, cerveza y, por supuesto, champán, ¿por qué no cambiarlo un poco con algunos cócteles caseros? ¿No tienes conocimientos de mixología? ¡No te preocupes, no lo vas a necesitar! ¡Aquí hay tres recetas sencillas de cócteles de Nochevieja que te ayudarán a dar la bienvenida a 2024 de buen humor!

Los años de experiencia en organizar cenas y fiestas en mi casa han enseñado que siempre es bueno tener algunas recetas de cócteles bajo la manga en caso de que quieras impresionar a alguien especial, incluso si son tus mejores amigos o familiares.

Gin & Tonic italiano

Ingredientes:

30 mililitros de ginebra de elección.

25 mililitros de Campari.

Una botella de agua tónica de primera calidad.

Cinco mililitros de naranja.

Rodajas de limón o naranja para decorar.

Instrucciones:

Toma una copa de cóctel y llénala de hielo.

Primero, añade la ginebra y luego el Campari.

Vierte 150 ml de agua tónica.

Añade los amargos con una cuchara.

Revuelve vigorosamente.

Termina con las rodajas de limón o naranja.

Cóctel de champán Rosy Rose

Ingredientes:

30 mililitros de ginebra seca.

30 mililitros de spritz afrutado.

15 mililitros fernet.

Champán rosa.

Instrucciones:

Toma un vaso de whisky y llénalo de hielo.

Añade la ginebra, el spritz afrutado y el fernet.

Llena el resto de la copa con champán rosa y revuelva.

Decorar con flores (opcional).

Negroni

Ingredientes:

30 mililitros Campari

30 mililitros de vermut rojo.

Prosecco.

Instrucciones:

Toma un vaso de whisky y llénalo de hielo.

Añade el Campari y luego el vermut.

Revuelve vigorosamente.

Mezcla con prosecco y revuelve de nuevo.

Decorar con cáscara de limón.

Espresso Martini con un toque de chocolate

Ingredientes:

43 mililitros de vodka.

Un trago de espresso.

30 mililitros de licor de chocolate.

30 mililitros de Baileys.

Hielo.

Jarabe de azúcar.

Copos de coco finos (opcional)

Instrucciones:

Haz el espresso y deja que se enfríe.

En una coctelera, añade el hielo, el vodka, los Baileys y el licor de chocolate.

Toma la copa de martini, aplica jarabe de azúcar en el borde y sumérjalo en los copos de coco.

Luego, vierte la mezcla dentro.

Añade el chupito de café expreso al vaso y sirve.

Fuente: Tribuna