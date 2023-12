Taylor Swift, la Reina de Travis Kelce: Gastaría millones por toda Europa para consentirla

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El tan reconocido jugador de futbol americano, Travis Kelce, quien juega para los Kansas City Chiefs, parece que hace todo para demostrar que su novia es su Reina y está dedicado a ella, asegurándose de que la famosa y talentosa cantante estadounidense, Taylor Swift, se sienta apoyada durante su gira en Europa, debido a que se acaba de afirmar que hace de todo para consentirla en lo que sea.

A pesar de su apretada agenda como deportista profesional, Travis ha hecho todo lo posible para pasar tiempo con la cantante durante sus días libres en el viejo continente. Ahora se sabe que el jugador de la NFL no solo ha reservado habitaciones en los hoteles más exclusivos en Francia e Italia, sino que también ha hecho espacios para visitar algunos de los mejores restaurantes de esos países.

Según una amiga cercana a la creadora de Mine, aseguró a The Us Sun que el ala cerrada no ha escatimado en gastos para darle solo lo mejor: #Quiere llevarla a escapadas románticas para que se relaje y descubran juntos esas bonitas ciudades y lugares románticos europeos. Habría reservado una suite en el exclusivo hotel Four Seasons George-V de París, que puede costar alrededor de seis mil 300 dólares la noche".

Pero la actitud espléndida del ala cerrada de los Kansas City Chiefs no quedó ahí y supuestamente eligió habitaciones en el Hotel Príncipe de Savoia en Milán y en el asombroso Hotel De Russie en Roma, que tendrían un precio aproximado por huésped de 12 miel dólares la noche: "También reservó mesas y excursiones rápidas de un día a algunos tours gastronómicos y enológicos, ya que quiere llevarla a la parte rural de Italia y pasar tiempo con ella en los viñedos más bellos y los lugares más bellos del campo".

La relación entre Kelce y la creadora de temas como You Belong With Me y Lover, comenzó el pasado mes de julio, cuando la estrella de fútbol americano intentó darle su número de teléfono a la cantante durante un concierto en Missouri como parte de su gira The Eras Tour. Desde entonces, la pareja ha mantenido su romance lo más privado posible, permitiéndoles conocerse mejor antes de hacer pública su relación.

