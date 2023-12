Billie Eilish habla abiertamente sobre su identidad Queer en el evento Hitmakers de Variety

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La aclamada cantante y compositora Billie Eilish reveló abiertamente su identidad queer durante el evento Hitmakers de Variety, que tuvo lugar el pasado sábado. La joven de 20 años, conocida por su música innovadora y estilo único, compartió sus pensamientos sobre su orientación sexual en una entrevista reciente con el medio de comunicación.

En la conversación, Eilish expresó su sorpresa ante la reacción generalizada a sus comentarios sobre 'salir del armario', indicando que pensaba que su identidad queer era "obvia". En una declaración franca, la intérprete comentó: "Pensé, ¿no era obvio? No me di cuenta de que la gente no lo sabía".

La compositora de Bad Guy también manifestó su incredulidad por no haber sido preguntada sobre su sexualidad en el pasado, subrayando la importancia de poder simplemente existir sin la necesidad de etiquetas. "Realmente no creo en eso. Me pregunto, ¿por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello", afirmó.

Billie Eilish

Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos hacia otras mujeres, Eilish admitió que aún las teme, pero las encuentra hermosas. En una declaración llena de honestidad, compartió: "Todavía les tengo miedo, ¡pero creo que son bonitas!".

En una entrevista previa con Variety, la joven artista reveló que durante mucho tiempo ha tenido dificultades para conectarse con otras mujeres. A pesar de esto, destacó la importancia de las conexiones profundas que ha formado con mujeres en su vida, ya sea en relaciones de amistad o familiares.

Eilish también abordó su experiencia en relaciones sentimentales, incluida su conexión con el rapero Brandon Adams, conocido como 7:AMP. Su relación fue documentada en el film Billie Eilish: The World's a Little Blurry, donde la cantante admitió que "simplemente no era feliz" durante ese tiempo y que sus metas no estaban alineadas.

Después de esta relación, Eilish inició un romance con Jesse Rutherford, el conocido cantante de The Neighbourhood. A pesar de la diferencia de edad de 11 años, la pareja se separó en mayo tras haber comenzado su relación en octubre del año anterior.

Con su sinceridad y apertura sobre su identidad queer, Billie Eilish continúa desafiando las expectativas y abogando por la aceptación y la autenticidad en la industria de la música.

Fuente: Tribuna