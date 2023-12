Carlos Vives revela la razón por la que Shakira no se casó con Gerad Piqué: "Merece más"

Ciudad de México.- Sin duda, Shakira es una de las artistas más importantes de la industria y en sus años de trayectoria ha logrado forjar grandes amistades que han trascendido más allá de colaboraciones, tal es el caso de Carlos Vives, con quien tiene un gran lazo y conoce parte de su vida, así que el cantante reveló algunos detalles de la razón por la que la barranquillera no se casó con el exfutbolista.

Fue en una reciente entrevista, donde el intérprete de La Bicicleta habló acerca de la ruptura de la famosa, la cual fue bastante escandalosa y el exponente del vallenato se mostró sorprendido por la forma en que la prensa la abordó en medio de la tristeza que vivía, pues no concibe cómo para la mayoría de personas dejó de tener importancia el matrimonio.

¿Por qué Shakira y Gerard Piqué nunca se casaron?

Vives señaló que para la intérprete de La Loba el matrimonio sí era algo importante, pues asegura que para las mujeres colombianas el estar bien con sus pareja y el compromiso es algo sagrado, mientras que para otros puede será algo desechable, tal como sucedió con el deportista que terminó con su relación de años por una infidelidad.

Shakira confirmó su separación en 2022 | Imagen especial

Me llamó mucho la atención que cuando ella se separa, para la gente ya no es importante el matrimonio (…) Para una mujer colombiana, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado, no es que ella esté herida porque sí", dijo al programa Bésame Mucho.