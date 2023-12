El 'Team Infierno' cancela presentación en Guadalajara y las redes se burlan de su fracaso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque La Casa de los Famosos México resultó un éxito para Televisa, debido a los altos niveles de audiencia que alcanzó y que desde que se estrenó se mantuvo en tendencia en redes sociales por toda la polémica que generaban para los participantes, al parecer el proyecto ya dejó de ser del interés del público y esperan ver nuevos personajes.

Sin duda, quienes dieron más de qué hablar fueron los miembros del llamado 'Team Infierno', conformado por Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Apio Quijano, quienes cada semana sorprendían con su irreverencia y atrevidos retos con los que incluso se dejaron ver como Dios los trajo al mundo.

No obstante, después de meses de la final del proyecto ya no causan el mismo impacto, al menos así quedó reflejado luego de que cancelaran la presentación que tenían programada para este domingo 3 de diciembre en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, asegurando que fue por problemas de logística, aunque la información dice lo contrario.

Fue a través de las redes sociales del recinto, donde informaron que el show fue suspendido, pues lo reprogramaron para el próximo 26 de marzo de 2024, por lo que se disculparon por el inconveniente y abrieron la posibilidad del reembolso para quienes así lo deseen, a partir del 5 de diciembre desde la plataforma de Ticketmaster.

Estimado público por problemas de logística, se realizará el cambio de fecha que estaba programado para el 03 de diciembre de 2023 a la nueva fecha definitiva el 26 de marzo del 2024", se lee en el comunicado.

Instagram @auditoriotelmex

Sin embargo, ayer te informamos que la venta de boletos que tuvieron era sumamente baja y ese pudo ser el verdadero motivo por el que no se presentaron, pues alrededor de un 80% de las localidades se encontraban disponibles tomando en cuenta el mapa de la boletera hasta la noche del 2 de diciembre.

Tal como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar y se burlaron de su fracaso, asegurando que aunque lo posponga no lograran llenar el lugar: "Pueden reprogramar para el 2090 no hay problema", "¿Problemas de logística? Solo vendieron 300 boletos", "Jajaja era obvio que lo iban a cancelar", "Ni regalados irían", "Me cuesta pensar que hay gente que paga por verlos", junta más gente un atropellado, se lee entre los comentarios.

Hasta ahora, ningunos de los miembros del 'Team Infierno' ha comentado algo al respecto, pero con este nuevo plazo buscan conseguir más ventas, pero si no lo hacen es probable que tengan que dejar atrás los planes de su idea gira, pues tendrían que estar cancelando.

Fuente: Tribuna