Ferka reconoce que Jorge Losa tiene el sueño de convertirse en papá, ¿buscan embarazo?

Ciudad de México.- Aunque muchos aseguraban que estaban juntos por publicidad y no les auguraban futuro después de La Casa de los Famosos México, Ferka y Jorge Losa siguen disfrutando de su romance y cada vez parecen estar más compactados, pues incluso el español ya convive con el hijo y la familia de la actriz, por lo que no descartan formar una familia.

Después de varios fracasos, al parecer la estrella de las telenovelas parece haber encontrado al amor de su vida, aunque todavía lucha con algunos problemas de su pasado, pues enfrenta una batalla legal con Christian Estrada por la pensión alimenticia de su pequeño Leonel y por el acuerdo de convivencias.

No obstante, a pesar de que no todo ha sido miel sobre hojuelas para ella, María Fernanda Quiroz ha tratado de ver el lado positivo y el 'Albacete' se ha convertido en un pilar en su vida, por lo que ninguno de los escándalos en los que los han involucrado los ha hecho tambalear y aunque por ahora no tienen planes de boda saben que quieren seguir juntos.

Ante las cámaras de Ernesto Buitrón, la exintegrante del 'Team Cielo' se sinceró y dijo que Losa tiene el sueño por convertirse en padre, razón por la que se lleva bien con su pequeño y piensan celebrar las fiestas de diciembre juntos, mientras que arrancando el año unas merecidas vacaciones para prepararse para todo el trabajo que tienen pactado.

Mi hijo está bien, latoso, ya tiene 2 años y 4 meses. Yo creo que estas fechas las voy a pasar aquí y ya en enero, las primeras dos semanas, poderme ir de vacaciones, esa es mi idea", dijo.

Ferka todavía no se encuentra preparada para darle un hermanito a su hijo | Imagen especial

Respecto a si les gustaría escribirle a la cigüeña para darle un hermanito a su hijo, la actriz fue clara al decir que no es algo que este dentro de sus planes a corto plazo: "¡Ay, amigo! mira, él (Jorge) tiene el sueño de ser papá y le fascinaría la verdad. Yo, por ahora, lo hemos platicado y no está en nuestros planes, creo que nos queremos disfrutar como pareja y seguir trabajando en la relación, construyendo porque no es enchílame ésta. Si Diosito quiere y todo sale bien, podría ser un hermanito para Leonel que estaría padre, pero por ahora no, no inventen".

Cabe destacar que actualmente Ferka tiene 37 años, por lo que el tiempo también es un factor importante para que esto pueda ocurrir, razón por la que Jorge Losa ha revelado que han llegado a hablar acerca de la idea de congelar óvulos por si en algún momento deciden convertirse en padres, así que quizás más adelante sorprendan con la noticia, mientras tanto se encuentran felices con los proyectos televisivos que han conseguido para 2024.

