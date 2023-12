Kourtney Kardashian hace a un lado a su mamá, Kris Jenner, sobre la revelación de embarazo

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Kourtney Kardashian, estrella de reality de 44 años, ha respondido a las preocupaciones expresadas por su madre, Kris Jenner, sobre la revelación de su cuarto embarazo durante un concierto de Blink-182 en junio pasado. La noticia fue anunciada en el último episodio de The Kardashians.

La matriarca de la familia, de 68 años, expresó su decepción por no haber sido informada en privado sobre el embarazo de su hija mayor, enterándose de la noticia a través de los medios. Kris Jenner comentó en el episodio: "Pensé que me estaban haciendo una broma y luego me di cuenta de que era en ABC News. Sabía que estaba embarazada, pero no sabía que lo iba a anunciar".

Khloé Kardashian, hermana de Kourtney, compartió que Kris Jenner estaba "realmente herida" por no haber sido informada en privado sobre el embarazo. Kourtney respondió alegando que simplemente "se olvidó" de informar a su madre y que la familia no iba a asistir al concierto de todas maneras.

Kourtney Kardashian

La empresaria explicó en una aparición confesional: "No creo que les importara venir. Por eso no los invito a cosas, porque no se trata de ustedes. Todo se convierte en cada uno y en la forma en que quieren hacerlo y en todas sus quejas".

Kourtney reveló que le contó a Khloé sobre la revelación del embarazo y que su hermana menor le pidió que cambiara el anuncio a San Diego. La estrella de reality argumentó que su intención principal era sorprender a su esposo, Travis Barker, y que la revelación se trataba solo de la pareja, no de otros miembros de la familia.

Kris Jenner

La pareja, que se casó en mayo del año pasado, dio la bienvenida a su hijo, Rocky Thirteen, el mes pasado en Los Ángeles. Además de su nueva incorporación, Kourtney Kardashian comparte tres hijos con su expareja Scott Disick: Mason, de 13 años, Reign, de 8, y Penélope, de 11.

Travis Barker, de 47 años, también tiene hijos de relaciones anteriores, consolidando una familia mixta con Kourtney Kardashian. La pareja comenzó a salir a finales de 2020 y ha sido una presencia constante en los titulares de la prensa del corazón.

Fuente: Tribuna