La Bebeshita desmiente a Queen Buenrostro y exhibe su traición: "Es una mentirosa"

Ciudad de México.- Daniela Alexis, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como La Bebeshita ha estado en medio de la polémica debido a la relación que sostuvo con Brandon Castañeda, la cual había terminado en medio de un gran escándalo, pero se reavivo dentro de las grabaciones del reality Los 50, donde tuvieron algunos coqueteos y todo parecía indicar que podrían retomar su romance.

Sin embargo, la exconductora de Venga la Alegría volvió a terminar con el corazón lastimado ya que a pesar de que tuvieron sus quereres él se involucró con otras mujeres y hace algunas semanas reconoció que se encuentra en una nueva relación con Queen Buenrostro, quien dijo que Daniela es la que insiste en querer volver con el exintgrante de Wapayasos.

Esta noticia escandalizó a la opinión pública, pues parecía que Queen y Bebeshita eran amigas, pero la influencer lo negó y dijo que apenas y se conocían, algo que molestó demasiado a la estrella de Enamorándonos, por lo que no dudó en exhibir su traición quitándole la máscara de mentiras que ha dicho para defender su nueva relación.

Bebeshita no quiere saber nada de Brandon Castañeda | Imagen especial

Fue a través de su canal de YouTube, donde la colaboradora de TV Azteca platicó a detalle todo lo que paso, al destacar que Brandon Castañeda la ilusionó en el reality de Telemundo, por lo que al salir siguieron juntos pero sin definir su situación sentimental, así que la iba a visitar, tenían intimidad y todo como si fueran pareja, pero nunca le dio un título y ahora sabe que salía con Queen y muchas más.

Si algo le dolió fue la mentira de Buenrostro, pues aunque ella niega su amistad, Bebeshita mostró capturas de pantalla que comprueban que se conocen desde 2020, la invitó a sus fiestas e incluso le habría ayudado para que los productores de MasterChef Celebrity la voltearan a ver, pues le habría rogado que la recomendara para entrar al proyecto y lo hizo, aunque al final sólo la invitaron a participar en un especial.

Queen no dice que me pedía favores y que la ayude, pero aquí están las pruebas", expuso la también modelo de OF.