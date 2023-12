¡La celebración continúa! Madonna anuncia último show en México; esto debes saber

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La icónica Madonna, la indiscutible Reina del Pop, ha dejado huella en cada ciudad que ha visitado con su The Celebration World Tour. Después de seis exitosos conciertos en The O2 de Londres, donde cada entrada se agotó, la gira ahora se prepara para conquistar Norteamérica antes de aterrizar en México con una serie de shows en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El espectáculo, dirigido por Jamie King y con la dirección musical de Stuart Price, es un viaje emocional a través de la carrera de Madonna, desde sus humildes comienzos en Nueva York hasta su estatus de superestrella global. Canciones como Nothing Really Matters, Open Your Heart, Like A Prayer, Into The Groove y Crazy For You han resonado con los fans, recordándoles por qué Madonna es una fuerza imparable en la música pop.

Con el respaldo de críticas positivas y comentarios como Madonna sigue siendo la reina del pop según People, y "la vuelta exuberante y victoriosa para una mujer que llegó a la Ciudad de Nueva York con 35 dólares y se convirtió en la mayor diva del pop", según Billboard, la gira ha confirmado su estatus como un evento imperdible.

Crédito: Ocesa

La fase norteamericana de la gira comenzará en Nueva York en diciembre, seguida de una extensa gira por Estados Unidos y Canadá durante la primavera de 2024. Sin embargo, el foco ahora está en México, donde Madonna no solo agotó las entradas para cuatro espectáculos en el Palacio de los Deportes en abril de 2024, sino que debido a la abrumadora demanda, se ha añadido una quinta y última fecha el 26 de abril.

La expectación es tan alta que la preventa de entradas para el público general comenzará el 8 de diciembre a través de ticketmaster.com.mx, pero los miembros Legacy del Club de Fans Oficial de Madonna tendrán la oportunidad de comprar con anticipación desde el 5 de diciembre. Citibanamex, la tarjeta oficial del tour en México, iniciará la preventa el 7 de diciembre, permitiendo a sus titulares asegurar su lugar antes que el público en general.

Madonna, siempre innovadora y sorprendente, continúa reinando en la escena musical global. Su Celebration Tour se ha convertido en un fenómeno cultural, y con el anuncio del último espectáculo en México, los fans mexicanos tendrán una última oportunidad de ser parte de esta experiencia única.

Fuente: Tribuna