¿Lo saca del clóset? Actriz de Televisa expone verdad de Fernando Colunga; manda recadito

Ciudad de México.- La famosa actriz de Televisa y también presentadora, Verónica Montes, recientemente dejó a más de uno con la boca abierta, pues durante una entrevista para los medios de comunicación, este expuso toda la verdad detrás de los rumores de su colega, el guapo y polémico galán de melodramas, Fernando Colunga, por lo que incluso hasta le mandó un recadito bastante contundente, ¿acaso lo sacó del clóset?

Sin duda alguna uno de los galanes de novelas de la empresa San Ángel con mayor presencia mediática es Colunga, pues desde que estaba en la cima con melodramas como Soy Tu Dueña o Mañana Es Para Siempre, se ha puesto en dudas sus preferencias sexuales, dado a que con su vida privada es muy hermético y jamás da ni un solo detalle de esta y no habla con los medios sobre nada que no sean sus proyectos, como es el caso ahora que regresó tras siete años de ausencia con el remake de El Maleficio.

Esto pues aunque se le ha cuestionado sobre los chismes y rumores de su vida, este se ha negado a dar mayores explicaciones, que se espere termine y salga a hablar con la información que dio Chisme No Like de él, en la que afirma que tiene más de una década de relación con la actriz Blanca Soto, a quien conoció en Porque el Amor Manda, además de que ellos llegarían "hasta la ciudad de Miami para investigar y confirmar, ya no hay duda, está recontra confirmado, Blanca Soto tiene cinco meses de embarazo de Fernando Colunga, que será padre de un niño o una niña".

Es por ese motivo que cuando la prensa se topó con Verónica, que comparte créditos con el actor en el remake de El Maleficio le cuestionaron si tenía algo que decir al respecto, a lo que ella simplemente declaró que no, que ella no estaba enterada de que su colega en esta producción estuviera en la dulce espera, pero que le mandaba sus mejores deseo si es que era cierto, deseándole lo mejor en esta etapa, destacando que es la mejor del mundo y solo le podía dar ese mensaje.

Con respecto a los chismes de que Colunga exigiría a José Alberto 'El Güero' Castro muchas comodidades y tratos especiales, como el prohibir que sus compañeros le hablarán, Montes dejó en claro que eso era mentira, que era un caballero y que se llevaban bastante bien, destacando que no eran los mejores amigos, pero sí existía una base de respeto que mantenía la armonía en el set de grabaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui