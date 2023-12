"Me vale m…dre": Alejandra Guzmán arma zafarrancho y explota contra un reportero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán no deja de estar en medio de la polémica, ahora armó un todo un zafarrancho a su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM), donde la esperaba un grupo de reporteros deseosos de alguna declaración acerca del proceso legal que enfrenta su hermano, pero la cantante dejó en evidencia que no se encontraba de buen humor para lidiar con la prensa.

Tal como era de esperarse, el video de inmediato se hizo viral en redes sociales ya que se aprecia el momento justo cuando la famosa manotea al colaborador de Chisme No Like, tira su teléfono celular y daña su equipo de trabajo, acto que fue sumamente reprobado por algunos internautas ya que consideran que exageró la intérprete de Llama Por Favor y que no supo controlar la situación.

El incidente ocurrió este fin de semana, mientras la rockera buscaba salir para abordar su vehículo, así que la interceptaron los camarógrafos, quienes insistieron en todo momento en tratar de conseguir su opinión acerca de la paternidad del hijo de Luis Enrique Guzmán, quien asegura que el pequeño Apolo, a quien registró con su apellido mientras era pareja de Mayela Laguna.

Alejandra Guzmán se comenzó a incomodar y exigió que no la empujaran, de lo contrario no daría ninguna declaración, pero debido a que en ningún momento detuvo su caminata los reporteros la perseguían entre empujones, lo cual la llevó al límite y decidió arrojar al piso el teléfono del comunicador: "Ya. Me vale m…dre", dijo.

La situación no terminó ahí, pues siguieron con la persecución, hasta que al final logró subirse a su vehículo, así que el reportero le reclamó por lo que le hizo, asegurando que nunca le faltó el respeto para que actuara así: "Alejandra, rompiste equipo de Chisme No Like. Solo te pregunté", pero la hija de Silvia Pinal le dijo que primero debe aprender a respetar.

¿Qué tiene que ver Alejandra Guzmán con los problemas de su hermano?

Alejandra Guzmán siempre fue muy cercana al pequeño Apolo e incluso se dijo que sería su heredero, pero en cuanto se peleó Mayela Laguna con su hermano, quien ahora niega la paternidad del niño, la cantante decidió mantenerse al margen y ha mostrado respaldo a su consanguíneo.

De acuerdo a los abogados de Laguna, Alejandra Guzmán deberá estar presente como testigo en el proceso, debido a que también ha dicho que no hay ningún vínculo biológico con el menor, pero hasta ahora no se han dado más detalles de lo que ocurrirá, salvo que ya el juez aprobó que se realice la prueba de ADN.

Fuente: Tribuna