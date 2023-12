Olivia Rodrigo interpreta en vivo de 'Can't Catch Me Now' de 'Los Juegos del Hambre' por primera vez

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Olivia Rodrigo, la sensación musical del momento, hizo historia el viernes al presentar por primera vez en vivo su emotiva balada Can't Catch Me Now, contribución original para la banda sonora de Los Juegos del Hambre: The Ballad of Songbirds and Snakes. La interpretación tuvo lugar durante su actuación en el Jingle Ball de Los Ángeles, donde Rodrigo cautivó a la audiencia con su voz única y emotiva.

Antes de deleitar a la multitud del Kia Forum, Rodrigo preguntó con entusiasmo: "¿Alguien ha visto Los Juegos del Hambre?". Compartió con la audiencia la fortuna de haber tenido la oportunidad de escribir una canción para la próxima película de la icónica franquicia. Can't Catch Me Now resonó en el recinto, capturando la esencia de la narrativa distópica de la saga.

El fin de semana de Rodrigo no hizo más que mejorar cuando, al día siguiente, fue galardonada como Narradora del Año en el brunch de Variety Hitmakers. La entrega del premio estuvo a cargo de la talentosa St. Vincent, quien elogió a Rodrigo como una "preciosa magdalena de ángel bebé, pero también dura como las uñas y genial como el infierno".

En su discurso de aceptación, Rodrigo expresó su amor por contar historias a través de la composición de canciones, describiéndolo como su pasión desde siempre. Haciendo referencia a su experiencia en la creación de Can't Catch Me Now, reveló lo enriquecedor que fue explorar la escritura desde la perspectiva de otra persona y destacó lo divertido y colaborativo que resultó el proceso.

A pesar del éxito, Rodrigo compartió sus luchas internas, especialmente al producir su álbum más reciente, Guts, que se destacó en el número 5 de nuestra lista de los mejores álbumes de 2023. La presión y las expectativas la llevaron a enfrentarse a diversas voces en su cabeza, pero la joven artista supo canalizar esas tensiones para crear un trabajo poderoso y auténtico.

El próximo 9 de diciembre, Rodrigo continuará su racha de éxitos al ser la invitada musical en Saturday Night Live, presentado por Adam Driver. Su presencia en el escenario del icónico programa promete ser otro hito en la carrera meteórica de esta joven estrella que ha conquistado la escena musical con su talento y autenticidad.+

