Sasha Sokhol no se queda callada y manda 'recadito' a Luis de Llano: "Cinismo descarado"

Ciudad de México.- El pasado viernes, 1 de diciembre, el exmanager de Timbiriche, Luis de Llano acaparó los titulares de los medios de comunicación especializados en la farándula por presentarse al Senado de la República donde expresó su apoyo hacia la Ley Magno, la cual busca igualar las condiciones entre hombres y mujeres. El productor de la telenovela infantil, Atrévete a Soñar aprovechó la ocasión para dar un discurso en el que se calificó a sí mismo de “víctima” por el hecho de ser un hombre exitoso y adinerado.

Como algunos ya sabrán, De Llano tiene un enfrentamiento legal con la exTimbiriche, Sasha Sokhol, con quien mantuvo una relación amorosa cuando éste tenía 39 años y ella 14, lo que significa que el productor habría cometido delito de estupro (mantener relaciones íntimas con un menor de edad por medio de engaños o haciendo valer una superioridad en contra de la víctima). Si bien, Luis perdió la primera instancia del proceso legal y debía pedir una disculpa a la famosa, éste se negó a hacerlo, por lo que optó por una impugnación, asegurando que él no había hecho nada malo.

Durante su visita al Senado de la República, De Llano expresó que él mismo había sido una víctima, solo por ser exitoso y contar con una posición social privilegiada y aunque no mencionó el nombre de Sasha en ningún momento, se da por entendido que acusa a la cantante de orquestar un plan maligno para dañar la imagen del productor y provocar odio hacia el exmanager y su familia, hecho que fue dicho textualmente por el propio Luis.

“Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que por el simple hecho de tener este género, ya son víctimas de unos cuantos”, declaró De Llano en su discurso.