Tras despreciar a Ana Bárbara, José Emilio Levy recibe inesperada noticia y deja en shock

Ciudad de México.- Después de que el joven futuro actor de Televisa y micro empresario, José Emilio Fernández Levy, se distanciara de cada miembro de su familia al despreciar a Ana Bárbara, la reconocida y famosa cantante del regional mexicano que fue como una madre para él, este mediante el programa De Primera Mano, acaba de recibir una inesperada noticia por parte de su familia materna que dejó en shock a muchos.

Como se sabe, José Emilio se encuentra peleado con cada miembro de su familia, puesto a que María Levy y Paula Fernández Levy, no les habla por cuestiones de la herencia de su madre, Mariana Levy, mientras que de Ana se encuentra distanciado tras acusar a su prometido de maltratador y de aprovecharse de su fama y dinero, además de que no habla con su padre, El Pirru, asegurando que este le quitó lo que era suyo por derecho.

Incluso, tras este drama familiar, el joven en una entrevista para Imagen TV, señaló que las cosas están tan rotas con su familia debido a esta serie de distanciamientos que se han dado, que su plan de Navidad será solamente pasarla en su casa en pijama, con comida rápida: "(Pediré) una pizzita y ver series en Netflix, no me voy a reunir con nadie, no tengo con quien reunirme, entonces, pasaré mi Navidad feliz y a gusto conmigo mismo".

Ante este hecho, en el programa de Gustavo Adolfo Infante, cuando se presentaron en la venta de las pertenencias de la difunta actriz y presentadora, Talina Fernández, también entrevistó al tío del José Emilio, Pato Levy, el cual confesó sus planes para Navidad: "Mis hijos me marcaron hoy, me mandaron un mensaje, invitándome ellos, me dijeron: 'Papi, queremos pasar la Navidad contigo, ya sea en Querétaro o en Ciudad de México', y yo dije: 'Adelante, vamos a hacer Navidad en Querétaro o en México'".

Por este motivo es que le hicieron mención de los planes de su sobrino, y con el espíritu de unidad al que es vinculada estas fechas, el hermano de Coco Levy señaló que iba a acercarse a este e invitarlo a que se una a ellos en las celebraciones: "Y ahorita que me estás diciendo de José Emilio, se me hace una excelente idea. Le voy a marcar a José Emilio para ver si quiere pasar la Navidad conmigo y con mis hijos".

