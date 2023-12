¡Adiós boda! Jeni de la Vega confirma ruptura con Eleazar Gómez, ¿por Mario Sierra?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jeni de la Vega ya guardó el vestido de novia, pues acaba de confirmar lo que muchos ya se imaginaban, la ruptura con Eleazar Gómez, con quien se comprometió hace algunos meses e incluso habían comenzado con los preparativos de la boda que planeaban celebrar en marzo de 2024, ¿culpa de Mario Sierra?

Aunque desde un principio no les auguraban futuro, debido a los antecedentes violentos del actor con sus exparejas, la exintegrante de Enamorándonos se decidió a vivir su propia historia y asegura que con ella nunca tuvo ningún tipo de maltrato, al contrario lo describe como una buena persona, pero no quiere revelar los verdaderos motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

Fue en una entrevista para el programa En Casa con Telemundo, donde la rubia se sinceró acerca de esta situación, pues desde hace algunas semanas, medios de comunicación ya informaban que no se encontraban juntos y achacaban la causa al viaje que Eleazar sostuvo con el candidato de Movimiento Ciudadano.

Nos dimos un tiempo, porque creo que el casarse es un paso muy grande que da en la vida y hay que estar cien por ciento seguro. Eleazar nunca se portó mal conmigo, ni hubo falta de respeto, pero la decisión la tome para estar segura de lo que iba a hacer, porque me apresure en aceptar, contó.

No obstante, De la Vega indicó que todo terminó de manera cordial y mantienen comunicación como amigos, pero no cree que puedan retomar su relación más adelante, pues ahora se encuentra enfocada en su carrera y no quiere tomar otro tipo de compromisos; sin embargo, le desea lo mejor en su vida y asegura que lo seguirá apoyando.

Eleazar Gómez y Jeni de la Vega terminan compromiso | Imagen especial

Respecto a las fotos que publicó el programa Chisme No Like, donde dejaron entrever que podría tener sus quereres con Mario Sierra luego de que los captaran juntos en un yate, Jeni de la Vega aprovechó para desmentir dicha situación arrancando desde que no hay nada comprometedor en ese material y que era un viaje en el que muchos estaban con ellos, por lo que cree que quieren sacar las cosas de contexto para afectar a su ex.

En las fotos hay dos personas sentadas en una conversación completamente normal y de este viaje sabía, fue a Acapulco y había más amigos en ese yate. No se me hace justo que terceras personas se quieran colgar de una situación que estoy pasando con Eleazar", puntualizó.

Por su parte, Eleazar Gómez no se ha pronunciado respecto a ninguna de las polémicas que le envuelven, pero sí se puede comprobar que con Jeni de la Vega lleva una buena relación, pues se siguen en redes, no borró su foto juntos y la también conductora ha reaccionado a sus publicaciones en las que promociona sus nuevos lanzamientos musicales.

Fuente: Tribuna