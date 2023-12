¿Está enfermo? Marco Antonio Regil reacciona a las críticas por su aspecto físico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor, Marco Antonio Regil se volvió tendencia en las últimas horas ya que preocupó a sus fanáticos tras aparecer en redes sociales con un aspecto sumamente demacrado, lo cual llevó a que surgieran especulaciones alrededor de su estado de salud, pues su físico ha cambiado radicalmente en los últimos meses.

La última vez que el famoso apareció en televisión fue de la mano de TV Azteca, donde tomó la batuta del programa de concursos Escape Perfecto, el cual condujo de la mano de su amigo Carlos Espejel, y aunque en ese entonces Marco ya lucía bastante delgado, destacaba su energía, por lo que no se comentó mucho acerca del tema.

El también locutor decidió pasar estas fechas navideñas y celebrar su cumpleaños 54 en la playa para reconectar con la naturaleza y tomar un merecido descanso, así que quiso compartir con sus seguidores lo bien que la está pasando, pero lo saturaron con mensajes de preocupación y negativos alrededor de su apariencia física.

"Qué mal se ve", "Estás muy delgado", "¿Parece enfermo?", "Realmente aparenta más edad con ese aspecto", "Yo creo que no está bien", "Cada vez más delgado y acabado", "Preocupa, cada vez que aparece se ve peor", "Eso pasa por querer hacerse veganos", se lee entre los comentarios.

Algunos internautas relacionan su estado con su nulo consumo de carne, pues incluso una exvegana le llegó a advertir las consecuencias de llevar ese estilo de vida, pero el conductor de 100 Mexicanos Dijeron se mantiene firme en sus convicciones y acaba de salir para aclarar que se encuentra saludable, respondiendo a la controversia que se generó.

Marco Antonio Regil compartió un video desde el gimnasio, el cual aprovechó para agradecer por todas las felicitaciones que le han hecho y de poder llegar a su edad en buenas condiciones, pues además de su exitosa carrera artística, el famoso presumió estar en una buena condición, por lo que no habría de qué preocuparse.

Hola, gracias por todas sus felicitaciones de cumpleaños, aquí estoy en el vacío gimnasio, estoy dándome el mejor regalo que me puedo dar que es el hacer ejercicio y mucha salud, gracias por su cariño, por sus palabras, por su amor, me tocan mucho el corazón con cada mensaje así que gracias, hoy cumplo 54 años y estoy súper agradecido de poder seguir haciendo lo que hago, de estar feliz, de tener amigos, de tener familia, de tener podcast, de seguir vigente y sobre todo saludable que es lo más importante, así que les digo gracias de todo corazón, abrazos y mucho cariño", comentó.

No obstante, el mensaje de Marco Antonio Regil no convenció a todos, pues en la caja de comentarios siguió el debate respecto a su salud, mientras que algunos saltaron en su defensa al decir que no está bien opinar acerca de cuerpos ajenos, pues quizás simplemente quiso bajar de peso.

Fuente: Tribuna