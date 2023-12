'Exatlón México': Macky González no se guarda nada y llama "viejo guango" a Pato Araujo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal como ha sucedido en cada temporada de Exatlón México, las rivalidades se hacen presentes al calor de la competencia, pues a nadie le gusta perder, el problema está cuando llevan fuera de los circuitos esas diferencias y Pato Araujo se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de la historia del reality de TV Azteca, por lo que tiene en sus antecedentes fuertes encontronazos.

Aunque parecía que la paternidad le había cambiado el chip de pelea, la realidad es que ya volvió a comprobar que la controversia es parte de su esencia, pues luego de perder un jugoso premio, el futbolista culpó de su mala suerte a Macky González, quien lo escuchó hacer comentarios negativos hacia ella, por lo que el pleito ya está cantado entre ambos.

Todo inició luego de que el equipo de Famosos ganara el Duelo de los Enigmas, donde cada atleta podía elegir una de las tres cajas que escondían un premio, pero debido a la mala suerte que ha tenido Macky en todos esos juegos, Antonio Rosique le pidió su opinión de cuál sería su elección en caso de que hubiera ganado, así que algunos apostaron por seguir su intuición, pero Pato ya había escogido previamente esa caja y cree que lo saló, pues al final fue el peor premio.

Visiblemente molesto, Pato llamó a la 'Amazona' "Mufa", además de que en la Villa explotó con sus compañeros por haber seguido la idea de su rival, actitud que fue cuestionada por algunos fans, quienes creen que tomó de manera inmadura la situación ya que la campeona azul únicamente respondió a la dinámica del conductor y su intención nunca fue mala hacia ellos.

Macky González enfrenta a Pato Araujo

Fiel a su estilo, Macky no desaprovechó la oportunidad para enfrentar a 'Capitán Coraje' y en el Mini Game, anunció frente a todos que quería competir contra él para solucionar las diferencias que han tenido últimamente y le echó en cara que además lo hacía a sus espaldas, por lo que lo invitó a demostrar sus habilidades, pero de paso le dijo algunas verdades.

Me gustaría cantarle un tiro a Pato, porque como que últimamente ha habido ciertos roces y a las espaldas, no directos como lo de la Mufa, me la echó y se fue corriendo. No me gustó, entre otras acciones", destacó Macky.

Por su parte, Pato se justificó diciendo que es una palabra usada en el fútbol para llamar a quienes siempre terminan arruinando un partido, lo cual le hace lógica ya que la chica de Contendientes cada que abre una caja se lleva lo peor y según él le echó la mala suerte a su equipo, así que no ve lo malo en su comentario.

Finalmente, Rosique le pidió su respuesta a Macky ante los calificativos que le hizo Pato, así que se le fue con todo: "Cuando a mí me molestan en mi equipo les digo viejo guango y no es directo hacia él, pero espero que no se ponga el saco y lo resolvamos en la mesa", dijo la atleta y Pato le recordó que son casi de la misma edad, aunque ella le presumió la tremenda forma física en la que se encuentra.

Fuente: Tribuna