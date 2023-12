Francia Raisa revela cómo se dio su reconciliación con Selena Gómez después de años distanciadas

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La actriz Francia Raisa, conocida por su papel en How I Met Your Father, ha compartido detalles sobre la reparación de su amistad con la cantante y actriz Selena Gomez, luego de años de distanciamiento desde 2017. Durante una reciente entrevista con USA Today, Raisa abordó la evolución de su relación y cómo encontraron el camino de regreso el uno al otro.

Raisa, de 35 años, reveló que, aunque no habían hablado mucho en seis años, el momento crucial ocurrió durante una visita a St. Tropez en junio pasado. "No sé por qué el momento sucedió de la manera en que sucedió, pero recuerdo estar en St. Tropez en junio y seguía hablando de ella", compartió la actriz. Después de un período de separación, Gomez, de 31 años, escribió un emotivo tributo a Raisa en julio por su cumpleaños número 35, marcando un punto de inflexión en su relación.

Selena Gomez y Francia Raisa

La actriz californiana mencionó que, tras el tributo, Gomez se acercó durante una cena y dijo: "Hablemos". Durante la conversación, acordaron dejar atrás las tensiones y centrarse en seguir adelante. "No teníamos problemas entre nosotros. No pasó nada, y si nos preguntas a cualquiera de los dos, no sabemos qué pasó, pero necesitábamos ese tiempo separados", explicó Raisa.

La estrella de Bring It On: All or Nothing añadió que la reconciliación fue un proceso natural y que ambas están "volviéndose a conocer de nuevo". Raisa insistió en que la relación nunca estuvo rota debido al trasplante de riñón que ella le donó a Gomez en 2017 debido al lupus que afectaba a la cantante. Aunque han pasado por altibajos, Raisa la considera como una "hermana pequeña", y ambas han superado los desafíos juntas.

En la entrevista, Raisa destacó la importancia de tomarse tiempo separadas para crecer individualmente. "A veces siento que las personas necesitan pasar tiempo separadas para crecer", expresó. Actualmente, ambas están emocionadas por "volver a conocerse" en esta etapa de sus vidas, habiendo pasado por experiencias significativas y enfrentado desafíos personales.

La amistad entre Raisa y Gomez se hizo pública en 2017 cuando Raisa donó su riñón a Gomez. A pesar de rumores y tensiones en los años siguientes, ambas han demostrado que su conexión va más allá de las adversidades. Con el tiempo, han encontrado una base sólida en su amistad, mostrando el valor del perdón y la comprensión en las relaciones personales.

Fuente: Tribuna