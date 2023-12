Hijos de Joey Jordison demandan a Slipknot tras la muerte del baterista; los acusan de esto

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Recientemente se ha informado que los hijos de la reconocida y famosa leyenda del rock, Joey Jordin, acaban de interponer una demanda en contra de la banda que su padre fundó hace más de tres décadas, Slipknot, después de la tan lamentable muerte del baterista, debido a que los acusan de hacer una terrible acción, aparentemente aprovechándose de esta devastadora situación para la familia.

Como se sabe el pasado martes 27 de julio del 2021, el mundo del rock se vistió del luto debido a que se anunció que con tan solo 46 años de edad perdió la vida, y aunque no se dijo cuales fueron las causas de este deceso, uno de los representantes de la familia anunció que este falleció pacíficamente mientras dormía, aunque se cree que serían por complicaciones de la mielitis transversa que confesó padecía en el 2016, la cual es una enfermedad que era "una forma de esclerosis múltiple" que no se la deseaba ni su "peor enemigo", pero no se sabe si fue por esto.

Y ahora, a dos años de su deceso, los descendientes de Joey interpusieron una demanda en contra de los integrantes de la banda, Corey Taylor y Michael Shawn 'Clown' Crahan, alegando que utilizaron la muerte de su padre para impulsar las ventas de su álbum de 2022, The End, So Far: "Mientras familiares, amigos y fans lamentaron la pérdida del legendario baterista, ninguno de los compañeros de banda expresó sus condolencias a la familia de Jordison tras su fallecimiento. En cambio, Taylor y Crahan buscaron despiadadamente sacar provecho de la muerte de Jordison".

En la demanda también mencionaron: "Taylor dedicó públicamente 'The End, So Far' a Jordison, afirmando que la comprensión del fallecimiento de Jordison 'se introdujo' mientras hacía el álbum. Taylor incluso reconoció que él y Crahan habían maltratado a Jordison en una entrevista, y les dijo a los fanáticos que 'esperaban arreglar las cosas con él, y es una de esas cosas que te dicen: cualquier cosa que tengas que hacer, hazlo ahora, porque nunca saber cuándo vas a perder a alguien'".

De la misma manera, los hijos de uno de los creadores del tema Psychosocial destacaron que nunca devolvieron las cosas al baterista tras echarlo y usarlo en su museo Knotfest : "Después de expulsar abruptamente a Jordison de Slipknot en 2013, Taylor y Crahan prometieron expresamente en un acuerdo escrito devolver todas las pertenencias de Jordison a cambio de la promesa de Jordison de liberar ciertos reclamos contra ellos. Sin que Jordison lo supiera, ellos habían ejecutado el acuerdo sin intención de cumplir con sus obligaciones en virtud del mismo, y a sabiendas le ocultaron a Jordison que poseían muchos otros artículos pertenecientes a Jordison que nunca le devolvieron".

Cabe mencionar que el equipo legal de los creadores de temas como Snuff ya respondieron a través de documentos judiciales y pidió que se desestimara la demanda: "Los demandados generalmente niegan todas y cada una de las acusaciones y supuestos reclamos establecidos en la Primera Demanda Enmendada del Demandante y niegan además que el Demandante tenga derecho a cualquier reparación".

