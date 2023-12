"Me dio tranquilidad": Imelda Garza Tuñón comparte emotivo sueño con Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A ocho meses del lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, quien perdió la vida a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, Imelda Garza Tuñón comparte que aunque el dolor por su ausencia persiste, logró obtener tranquilidad tras un encuentro que tuvo con él desde sus sueños.

En una reciente entrevista con el programa Ventaneando, la viuda del cantante reconoció que el 2023 fue un año complicado por este fuerte suceso que marcó su vida y aunque al principio no comprendía los motivos por los que alguien tan joven y sano tuvo que despedirse, ahora sabe que fue porque Julián cumplió con su misión de vida.

Ime abrió su corazón al contar que tuvo un acercamiento con su marido, donde le explicó que se encuentra en un lugar mejor y que no tiene de qué temer, pues la sigue cuidando al igual que a su pequeño hijo: "Un día antes de que cumpliera uno de sus meses luctuosos hablamos del por qué se había ido y me dijo que estaba bien y que cumplió su misión, por lo que no tenía que estar preocupada por eso, porque seguimos siendo una familia aunque no esté físicamente y eso me dio mucha tranquilidad", contó.

Respecto al proceso de duelo del pequeño José Julián, la actriz admite que al principio se mostró mal portado, pero tras darle la explicación honesta de lo que sucedió y demostrarle que siempre la tendrá a ella y a su abuela, logró tranquilizarlo, por lo que afortunadamente no ha tenido problemas para seguir adelante con su vida.

Imelda Garza Tuñón no deja de sufrir la ausencia de Julián Figueroa | Imagen especial

Yo lo veo mucho mejor, creo que ha tomado las cosas con mucha madurez para ser un niño de seis años. Al principio estuvo malcriado, haciendo pataletas, pero trate de seguir su estructura diaria y actuar lo más normal que se pudiera".

Sin duda, José Julián se volvió en el motor de la familia que los ha motivado a salir adelante, por lo que ahora todos se dedican a darle lo mejor y en particular Imelda reitera su compromiso de criarlo de manera adecuada para que sea un hombre de bien: "Quiero que crezca como un niño feliz, que desarrolló su potencial al máximo y que haga lo que quiera de su vida y sin ningún trauma", finalizó.

