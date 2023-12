Tras ser desahuciado, César Bono no teme a la muerte y revela su actual estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 2023 fue un año complicado para César Bono, quien intenta recuperarse de los estragos económicos que le dejó la pandemia de Covid-19, problemas de salud y hasta legales por su casa en el Estado de México, la cual le quería arrebatar la persona que le rentaba y que encima de todo le debe una gran suma de dinero.

Sin embargo, el actor de Televisa no se rinde ante las adversidades y puede presumir que es una de las figuras más importantes del teatro, pues a sus 73 años se mantiene vigente y lleva más de dos décadas ininterrumpidas de protagonizar el monologo Defendiendo al Cavernícola, proyecto por el que ha recibido un sinfín de reconocimientos.

En una reciente entrevista captada por el canal de YouTube Que Buen Chisme, el famoso de 73 años recordó a su entrañable amigo Benito Castro, quien se adelantó el pasado mes de septiembre a consecuencia de un caída, así que aprovechó para revelar su estado de salud y admitió que en este punto de su vida no teme a la muerte.

Y es que cabe recordar que Bono ha venido acarreando problemas de salud desde hace algunos años, lo cual ha preocupado a sus fanáticos y familiares, pues ha superado nueve infartos y la última vez que fue hospitalizado los médicos no le daban esperanzas, pero pese al diagnóstico hoy goza de un buen estado.

César Bono en 'Defendiendo al Cavernícola' | Imagen especial

El doctor que me operó durante más de 10 horas, cuando le dieron las gracias mis hijos, dijo que no le agradecieron a él, porque él que me había visto por dentro sabía que yo no tenía por qué estar vivo, él me desahucio hace dos años, le dijo a mis hijos que se despidieran…", compartió.

Aunque su médico no entiende cómo logró sobrevivir, el famoso cree que seguramente tiene una gran misión que debe cumplir, pero sabe que la muerte es algo que nadie puede evadir y está listo para aceptarlo: "Aquí estoy, ahora, que sé que me voy a ir, me queda bien claro y no me da miedo, ni mucho menos, lo único que tengo seguro desde que nací es que voy a morir", dijo César Bono.

Finalmente, el actor de Vecinos dijo que todos sus órganos y su cerebro funcionan de manera perfecta, así que mientras se mantenga en esas condiciones no piensa bajarse de los escenarios ya que es algo que lo llena de vitalidad al igual que el cariño de su público.

Fuente: Tribuna