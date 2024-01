¿Cómo calmar a tu perrito ante los fuegos artificiales? 3 formas de reducir el miedo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Cómo saber si tu amigo de cuatro patas tiene miedo de los cuetes? No todos los animales tienen miedo a los fuegos artificiales y algunos perros no tienen problemas con los ruidos de los golpes. Pero incluso si tu amigo de cuatro patas no ha dado ningún signo de miedo, nunca debes dejarlo solo en casa. La ansiedad de Nochevieja en los animales suele surgir de forma espontánea y como consecuencia de experiencias negativas, e incluso si el perro se comporta con calma, sigue estando expuesto a fuertes estímulos. Estos son los signos más comunes de ansiedad de Año Nuevo en perros:

Lloriqueos y ladridos.

Temblar.

Vómitos o diarrea.

Pupilas dilatadas.

Malestar general.

Se lame las patas constantemente.

Retirarse a escondites.

Negarse a alimentarse.

Aumento del jadeo.

Sin embargo, ten en cuenta que estos también podrían ser síntomas de una enfermedad y, si no estás seguro, comunícate con tu veterinario de inmediato.

Practica la desensibilización

Si tu perro ya ha mostrado signos de miedo a los ruidos fuertes u otras fuentes de ruido que le provocan malestar, no debes ignorar más estas reacciones, porque en algunos casos incluso pueden provocar fobia al ruido. Sería útil que unas semanas antes expusieras gradualmente a tu amigo de cuatro patas al sonido de los fuegos artificiales a bajo volumen. Aumenta lentamente el volumen y recompénsalo cada vez que se quede callado. ¿O qué tal un juego de husmeo en cuanto empiecen los primeros petardos de Nochevieja? Para ello, esconde algunas golosinas por el apartamento y deja que tu perro las busque. De este modo, su amigo de cuatro patas asociará los ruidos de los golpes con una experiencia positiva.

Proporcionar distracciones

¿A tu amigo de cuatro patas le encanta jugar contigo? ¡Bien! La variedad y los juegos pueden ayudar mucho en el cambio de año y pueden hacer maravillas. Abastécete de golosinas y dale a tu perro algo para masticar o jugar unos minutos antes de la medianoche. Para que este truco funcione, debes iniciarlo a tiempo y no sólo cuando haya una explosión. Una vez que el perro tiene miedo, ni siquiera su comida favorita ayuda.

Aceite de CBD para perros

Para calmar a tu perro en Nochevieja, muchos dueños de perros recurren a pastillas para dormir. Sin embargo, esto no es recomendable, ya que en algunos casos pueden provocar problemas cardiovasculares graves o incluso la muerte. El aceite de CBD para perros , por otro lado, es una forma más suave y eficaz de resolver la ansiedad. Los compuestos de canabidiol que contiene actúan rápidamente después del consumo y le dan a tu amigo de cuatro patas una gran sensación de relajación. El CBD para perros generalmente se mezcla con el agua o la comida del perro. Es muy importante tener en cuenta que la dosis correcta depende del peso, la edad y el tamaño del perro y, sobre todo, de la concentración de aceite. Sigue siempre las instrucciones del fabricante y, en caso de duda, consulte a un veterinario.

Fuente: Tribuna Sonora