¡Irreconocible! Mira cómo lucía Kimberly Loaiza antes de sus cirugías estéticas

Ciudad de México.- Sin duda, Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, mejor conocida como Kimberly Loaiza es una de las influencers más populares del momento, pues desde que arrancó su carrera en el mundo del Internet hace cinco años, logró cautivar al público y actualmente posee 38.9 millones de seguidores en Instagram, quienes se mantienen al pendiente de sus pasos.

Aunque actualmente la 'Lindura Mayor' está en medio de una gran polémica, luego de que le mintiera a sus fans por publicidad y que anunciara su retiro del medio artístico, nadie puede negar que es una de las figuras del entretenimiento más bellas, pero no siempre estuvo igual de espectacular como luce ahora, así que aquí en Tribuna recordamos cómo lucia antes de sus cirugías estéticas.

La esposa de Juan de Dios Pantoja es una de las pocas famosas que no teme en reconocer que ha echado mano del bisturí para realzar su belleza, al contrario, Kim ha documentado en YouTube sus cambios físicos y compartió con sus fans su experiencia tras cada uno de sus procedimientos, así que no es un secreto que se ha dado varios retoques que la han llevado a lucir despampanante.

Alrededor de hace tres años, la intérprete de Mal Hombre reveló su primer cambio, pues quiso modificar las facciones de su rostro y se sometió a una rinoplastia con la intensión de que su nariz luciera más pequeña y respingada, además de que aprovechó para quitarse las bolsas de bichat, así que el cambio es notorio.

Kimberly Loaiza ha sido clienta constante del bisturí | Imagen especial

Pero eso no es todo, pues después de la llegada de sus hijos Kima y Juanito, el cuerpo de la estrella de las redes sociales sufrió varios cambios por el embrazo, así que puso manos a la obra para recuperar su figura y arreglar algunos detalles que no le gustaban de su cuerpo, tales como el tamaño de sus senos, por lo que se colocó unos implantes para lucir más voluptuosa.

En un video de hace mucho tiempo, ya les había dicho que me quería someter a una cirugía de aumento de busto, porque no estaba muy conforme con las que diosito me mandó. Estaban muy chiquitos", dijo en aquel momento.