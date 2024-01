¡Lamentable! Muere actor de 'Batman Inicia' que fue nominado al Oscar; este es su legado al cine

Comparta este artículo

Inglaterra.- Este fin de semana, el mundo del cine llora la pérdida de Tom Wilkinson, el venerado actor británico de 75 años conocido por su extraordinaria carrera en la que dejó una huella imborrable en Hollywood y Gran Bretaña. La familia de Wilkinson confirmó su fallecimiento a la BBC, marcando el final de una carrera que abarcó más de cuatro décadas.

Nacido en Gran Bretaña, Wilkinson hizo su debut en la pantalla en 1976 y ganó reconocimiento internacional en 1993 con su papel destacado en In the Name of the Father, una película sobre personas acusadas falsamente de un ataque terrorista en el Reino Unido. Este proyecto le valió numerosas nominaciones en los premios Oscar de ese año, estableciéndolo como uno de los actores de carácter más destacados.

A lo largo de su carrera, Wilkinson participó en una amplia variedad de proyectos cinematográficos, desde películas icónicas como Sentido y Sensibilidad y Shakespeare in Love hasta éxitos más recientes como El Gran Hotel Budapest y Selma. Su incursión en el mundo de los superhéroes en Batman Begins (2005) como Carmine Falcone también lo consolidó como una figura respetada en Hollywood.

El actor británico ganó el corazón de la audiencia y de la crítica con su participación en la comedia The Full Monty, que le valió un premio BAFTA al Mejor Actor de Reparto. Además, recibió dos nominaciones al Premio de la Academia por sus destacados papeles en In the Bedroom y Michael Clayton.

Sin embargo, fue en proyectos centrados en la Revolución Americana donde Wilkinson dejó una marca indeleble. Interpretó a Charles Cornwallis en The Patriot, compartiendo escena con Mel Gibson y Heath Ledger. En la miniserie de HBO, John Adams (2008), encarnó al influyente Benjamin Franklin, un papel que le otorgó un Premio Primetime Emmy al Mejor Actor de Reparto y un Globo de Oro.

El último acto de la carrera de Wilkinson llegó el verano pasado con una aparición en la serie de seguimiento de The Full Monty en Hulu, marcando su despedida de la pantalla. Su legado perdurará en la memoria de los amantes del cine, recordando a un actor talentoso que contribuyó significativamente a la industria cinematográfica.

Fuente: Tribuna