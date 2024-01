Lewis Capaldi celebra mejoría en su salud y anuncia edición de lujo de su álbum en Año Nuevo

Comparta este artículo

Escocia.- El talentoso cantante escocés Lewis Capaldi compartió con sus seguidores en la víspera de Año Nuevo una actualización sobre su salud, revelando una "marcada mejoría" en su batalla contra el síndrome de Tourette y la ansiedad. Este comunicado marca su primera declaración desde que anunció su pausa en la música hace seis meses.

En una extensa publicación en redes sociales, Capaldi expresó su gratitud por el apoyo recibido durante este período de descanso, destacando el impacto abrumador que tuvo en él. Comentó que ha estado trabajando con profesionales dedicados para aprender a lidiar mejor con su condición, y los resultados han sido notables. Afirmó sentirse emocionado por regresar a su pasión en un futuro cercano.

Lewis Capaldi también aprovechó la ocasión para agradecer a sus seguidores por el apoyo brindado a su segundo álbum, Broken By the Desire to Be Heavenly Sent. La promoción del álbum se vio afectada por su diagnóstico de Tourette y ansiedad, llevándolo a cancelar fechas de gira después de su actuación en Glastonbury.

Como regalo para sus fans, Capaldi anunció el lanzamiento de una "edición extendida" de su álbum, con cinco pistas adicionales disponibles desde la medianoche de Año Nuevo. Reveló que siempre había esperado lanzar esta versión, y tras considerarlo cuidadosamente, decidió que sería una pena dejar estas canciones especiales sin ver la luz del día.

A pesar de su tiempo alejado del escenario, Lewis Capaldi sorprendió a sus seguidores con un cameo en julio durante un concierto de Vamps en Londres. Sin embargo, ha mantenido un perfil más bajo desde entonces, enfocándose en su bienestar y cuidado personal.

El cantante expresó su deseo de seguir tomándose el tiempo necesario para cuidarse y reflexionar sobre los años increíbles de su vida. Además, dejó claro que antes de volver a los escenarios y continuar con lo que ama, quiere asegurarse de estar al 100%.

Esta actualización sobre la salud de Lewis Capaldi fue recibida con alegría por sus fans, quienes han demostrado un apoyo constante durante este período desafiante. Mientras tanto, la "edición de lujo" de su álbum ofrece a los seguidores un regalo especial para comenzar el nuevo año, anticipando el regreso del talentoso artista escocés a la escena musical en un futuro próximo.

Fuente: Tribuna