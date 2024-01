Looks de Año Nuevo: ¿Qué chaqueta llevar con 'outfit' para no pasar frío?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "Ya no veremos mi outfit", "Me arruina demasiado el look", "Prefiero tener frío" ... Cada año, en Nochevieja, se repite el mismo estribillo. El eterno dilema de la chaqueta resurge. Y, sin embargo, esta temporada, después de haber desfilado en las pasarelas, la chaqueta mejora tu look festivo erigiéndose como pieza central. Ya no adorna tu silueta, sino que la guía! Por lo tanto, toma el monopolio y facilita tus compras. Tweed, terciopelo, denim, piel… Las marcas se reinventan, favoreciendo cortes únicos y materiales refinados. Sal del blazer atemporal , la chaqueta es aún más atrevida este invierno.

Trajes de fiesta: elige una chaqueta de tweed, terciopelo o piel para mayor comodidad

La chaqueta de tweed es el imprescindible del invierno. Toma la delantera en el ranking y reina con elegancia a medida que se acercan las vacaciones. Llevada de forma entallada, con o sin hombreras, combina perfectamente con pantalones de cuero. Otros preferirán un look total tweed con la falda a juego. Una elección ultra tendencia este invierno. Otra opción para enfatizar la cintura: el blazer de terciopelo. Para quienes se centran en la comodidad, opten por el terciopelo suave. En cuanto a estilo, combínalo con materiales tornasolados o plateados y conseguirás un look 100% festivo. Por último, la chaqueta de pelo siempre tiene su efecto durante las vacaciones. Este año apuesta por la versión corta combinada con prendas ceñidas al cuerpo.

Opta por una chaqueta de fiesta en denim, cuero o biker para un estilo rockero

Esta temporada, revela tu personalidad. Las vacaciones son una oportunidad para expresar tu inclinación por la moda, así que deja que tu inventiva hable por sí sola. Deja las ideas preconcebidas, este invierno la chaqueta vaquera dará energía a tu outfit de fiesta. Opta por un corte oversize y olvídate del efecto agujereado para Año Nuevo. Pedrería, tachuelas y bordados serán bienvenidos para adornar tu look. Otra pieza atemporal que retomamos este año: la chaqueta de cuero. ¿La ventaja este invierno? Se presenta en todas sus formas. Ultracorta, blazer, oversize o trench, la chaqueta de cuero combina muy bien con un vestido fluido o unos pantalones suaves. Los más atrevidos irán aún más lejos adoptando el estilo motero. Para ello, opta por escotes XXL, bolsillos repetidos o cinturones extravagantes.